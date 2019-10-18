امرابط يعزز صفوف النصر بعد مشاركته مع الأسود

أوعنا بلعيد

خاض الدولي المغربي نور الدين مرابط تداريب فريق النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد نهاية مشاركته مع أسود الأطلس خلال أسبوع الفيفا، استعدادا لمباراة الرائد مساء غد السبت بالقصيم، ضمن الجولة السابعة من دوري محمد بنسلمان.

ويعول البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، على خدمات المهاجم مرابط لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه الرائد، لاسيما عقب البداية المتعثرة لحامل اللقب؛ إذ بعد خوض المجموعة لخمس مباريات، تمكنت من تحقيق الفوز في مباراتين وتعادلت في مثلها، وتكبدت الهزيمة في لقاء واحد.

ويحتل فريق النصر حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، من فوزين على ضمك والفتح، وتعادلين مع الشباب والأهلي، وخسارة غير متوقعة أمام الحزم، ولم يتمكن هجومه من تسجيل سوى 3 أهداف، وسكن شباكه هدف واحد، ولديه مباراة مؤجلة أمام الفيصلي، بينما يتصدر الغريم التقليدي الهلال، وصيف الموسم الماضي، ترتيب الدوري بعد مرور 6 جولات برصيد 16 نقطة.

وينتظر الطاقم التقني للفريق السعودي تقديم مرابط لأداء متميز ومساعدة الهجوم للوصول إلى شباك المنافسين وفك النحس الهجومي الذي أصاب المجموعة، لاسيما أن اللاعب أظهر جاهزيته من خلال المباريات الودية التي خاضها رفقة أسود الأطلس، بينما يواصل المهاجم النيجيري أحمد موسى برنامجه اللياقي، في حين يستمر عبد الفتاح أدم في برنامجه العلاجي.

وعرفت تداريب النصر يوم أمس انضمام خماسي المنتخب السعودي الأول عبد الله مادو، ويحيى الشهري، وعبد الله الخيبري، وعبد الرحمن الدوسري، وفراس البريكان، للتدريبات، بالإضافة إلى مشاركة رباعي المنتخب الأولمبي، صالح الوحيمد، وزيد البواردي، وعبد الإله العمري، وفرج الغشيان، بحضور صفوان السويكت، رئيس النادي.