24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست" (5.00)

  2. الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا (5.00)

  3. "بنك المغرب" يرصد ارتفاع أسعار الخدمات المصرفية في المملكة (5.00)

  4. الشركة الملكية لتشجيع الفرس (5.00)

  5. الناطق الجديد باسم الحكومة "يصدم" صحافيين وينتظر هطول "الشتا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "أياكس الهولندي" يسير نحو خسارة خدمات زياش

"أياكس الهولندي" يسير نحو خسارة خدمات زياش

"أياكس الهولندي" يسير نحو خسارة خدمات زياش
أوعنا بلعيد
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 07:53

يسير فريق أياكس أمستردام الهولندي نحو خسارة خدمات الدولي المغربي حكيم زياش، خلال الانتقالات المقبلة، ببيع عقده كما حصل خلال المركاتو الصيفي عندما قام بتسريح نجميه فرانكي دي يونغ لفريق برشلونة، وماتياس دي ليغت صوب يوفنتوس الإيطالي.

وبدأت وسائل الإعلام الهولندية تتحدث منذ الآن عن خليفة زياش الذي قرر أياكس أن يستقدمه فور رحيل المايسترو المغربي. وقال المحلل الهولندي أرنولد بروغنك، متحدثا لقناة "فوكس سبورت" الهولندية، إن "أياكس هو النادي الوحيد الذي يمكن أن يتحمل تكلفة صفقة ضم اللاعب كالفن ستنغس، نجم أزد الكمار".

وأضاف أن "اللحظة التي يحين فيها الوقت لخروج حكيم زياش، فإن كالفن ستنغس (مواليد 18/12/ 1998) سيكون الفتى المثالي الذي يمكن أن يلعب في هذا المكان ويقوم بتعويض صانع الألعاب المغربي، بالرغم من كونه يميل كثيرا لشغل مركز الجناح، بالإضافة للمبالغ التي يطالب بها فريقه ألكمار".

وعاد المحلل الهولندي للحديث عن النجم المغربي قائلا: "حكيم زياش هو اللاعب الذي يدفع له أياكس أعلى أجر وسط المجموعة في الوقت الحالي، وبخروجه سيصبح الوضع مختلفا تماما، وفرصة قدوم موهبة أزد الكمار رهينة بخروج النجم المغربي أولا".

يشار إلى أن تقارير إسبانية عدة ربطت مستقبل النجم المغربي سالف الذكر بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما توصلت الإدارة التقنية للميرنغي بتقارير إيجابية من كشافيها بخصوص صانع ألعاب الأسود ومدى ملاءمته لخطط الفرنسي زين الدين زيدان والإضافة التي سيقدمها فور التعاقد معه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.