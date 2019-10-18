"أياكس الهولندي" يسير نحو خسارة خدمات زياش

أوعنا بلعيد

يسير فريق أياكس أمستردام الهولندي نحو خسارة خدمات الدولي المغربي حكيم زياش، خلال الانتقالات المقبلة، ببيع عقده كما حصل خلال المركاتو الصيفي عندما قام بتسريح نجميه فرانكي دي يونغ لفريق برشلونة، وماتياس دي ليغت صوب يوفنتوس الإيطالي.

وبدأت وسائل الإعلام الهولندية تتحدث منذ الآن عن خليفة زياش الذي قرر أياكس أن يستقدمه فور رحيل المايسترو المغربي. وقال المحلل الهولندي أرنولد بروغنك، متحدثا لقناة "فوكس سبورت" الهولندية، إن "أياكس هو النادي الوحيد الذي يمكن أن يتحمل تكلفة صفقة ضم اللاعب كالفن ستنغس، نجم أزد الكمار".

وأضاف أن "اللحظة التي يحين فيها الوقت لخروج حكيم زياش، فإن كالفن ستنغس (مواليد 18/12/ 1998) سيكون الفتى المثالي الذي يمكن أن يلعب في هذا المكان ويقوم بتعويض صانع الألعاب المغربي، بالرغم من كونه يميل كثيرا لشغل مركز الجناح، بالإضافة للمبالغ التي يطالب بها فريقه ألكمار".

وعاد المحلل الهولندي للحديث عن النجم المغربي قائلا: "حكيم زياش هو اللاعب الذي يدفع له أياكس أعلى أجر وسط المجموعة في الوقت الحالي، وبخروجه سيصبح الوضع مختلفا تماما، وفرصة قدوم موهبة أزد الكمار رهينة بخروج النجم المغربي أولا".

يشار إلى أن تقارير إسبانية عدة ربطت مستقبل النجم المغربي سالف الذكر بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما توصلت الإدارة التقنية للميرنغي بتقارير إيجابية من كشافيها بخصوص صانع ألعاب الأسود ومدى ملاءمته لخطط الفرنسي زين الدين زيدان والإضافة التي سيقدمها فور التعاقد معه.