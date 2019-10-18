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كُتّاب وآراء
الزمالك يجهّز مفاجأة "غير سارة" لخالد بوطيب
يدرس مسؤولو الزمالك المصري لكرة القدم إمكانية استعادة المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونغو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب فشل صفقة إعارته إلى فريق الوداد الرياضي بالمركاتو الصيفي.
وحسب مصادر مصرية وإماراتية، فإن إدارة الزمالك تريد استعادة خدمات المهاجم الكونغولي رغبة منها في عدم إنفاق الكثير من الأموال على الصفقات المرتقب إبرامها بسوق الانتقالات المقبلة المخصصة لتعزيز الخط الهجومي.
وأوضحت المصادر نفسها أن عودة المهاجم الكونغولي ستدفع الإدارة البيضاء إلى الاستغناء عن خدمات أحد اللاعبين الأجانب، ويبقى الدولي المغربي خالد بوطيب الأقرب للمغادرة، لاسيما في ظل الأداء المحتشم الذي يقدمه منذ بداية الموسم.
وتوجه جماهير الزمالك انتقادات حادة للمهاجم المغربي بوطيب، في ظل تراجع مستواه وعدم تقديمه الإضافة المرجوة، وهو ما أثر سلبا كذلك على مسيرته الدولية وكان وراء استبعاده من قائمة البوسني وحيد خاليلوزيتش، المدرب الجديد للمنتخب المغربي.