24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0607:3213:1816:2418:5420:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست" (5.00)

  2. الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا (5.00)

  3. "بنك المغرب" يرصد ارتفاع أسعار الخدمات المصرفية في المملكة (5.00)

  4. الشركة الملكية لتشجيع الفرس (5.00)

  5. الناطق الجديد باسم الحكومة "يصدم" صحافيين وينتظر هطول "الشتا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الزمالك يجهّز مفاجأة "غير سارة" لخالد بوطيب

الزمالك يجهّز مفاجأة "غير سارة" لخالد بوطيب

الزمالك يجهّز مفاجأة "غير سارة" لخالد بوطيب
أوعنا بلعيد
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 03:18

يدرس مسؤولو الزمالك المصري لكرة القدم إمكانية استعادة المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونغو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب فشل صفقة إعارته إلى فريق الوداد الرياضي بالمركاتو الصيفي.

وحسب مصادر مصرية وإماراتية، فإن إدارة الزمالك تريد استعادة خدمات المهاجم الكونغولي رغبة منها في عدم إنفاق الكثير من الأموال على الصفقات المرتقب إبرامها بسوق الانتقالات المقبلة المخصصة لتعزيز الخط الهجومي.

وأوضحت المصادر نفسها أن عودة المهاجم الكونغولي ستدفع الإدارة البيضاء إلى الاستغناء عن خدمات أحد اللاعبين الأجانب، ويبقى الدولي المغربي خالد بوطيب الأقرب للمغادرة، لاسيما في ظل الأداء المحتشم الذي يقدمه منذ بداية الموسم.

وتوجه جماهير الزمالك انتقادات حادة للمهاجم المغربي بوطيب، في ظل تراجع مستواه وعدم تقديمه الإضافة المرجوة، وهو ما أثر سلبا كذلك على مسيرته الدولية وكان وراء استبعاده من قائمة البوسني وحيد خاليلوزيتش، المدرب الجديد للمنتخب المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.