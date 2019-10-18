تفاقم الإصابة يُبعد أسامة طنان حتى العام الجديد

أوعنا بلعيد

أكد مسؤولو فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي لكرة القدم أن الدولي المغربي أسامة طنان سيغيب عن المجموعة لوقت طويل بسبب الإصابة الخطيرة التي ألمت به قبل أسبوعين وتسببت في حرمانه من اللعب، وبالتالي غيابه عن مباراة في في في فينلو يوم السبت المقبل برسم الجولة العاشرة بالإيردفيزي.

وأوضح الفريق الهولندي، عبر بيان رسمي، أن اللاعب أسامة طنان لن يكون بمقدوره العودة إلى الميادين قبل حلول العطلة الشتوية في يناير المقبل؛ إذ ينتظره إجراء عملية جراحية على ركبته.

وكان الفريق الطبي لفيتيسه أرنهيم قد أشار في وقت سابق إلى عدم خطورة الإصابة التي تعرض لها طنان أثناء مواجهة فريقه السابق أوتريخت. وعقب إخضاعه لفحوصات طبية جديدة، تأكد أن اللاعب البالغ من العمر 25 سنة يحتاج إلى عملية جراحية ضرورية.

من جانبه، عبر الروسي ليونيد سلوتسكي، مدرب الفريق، عن حزنه بعد الإصابة التي تعرض لها لاعبه المغربي، مشيرا إلى أن طنان يبقى عنصرا مهما ومؤثرا داخل منظومته التكتيكية بفضل الحلول التي يقدمها للمجموعة، والتي تحقق نتائجا مبهرة مع بداية الموسم الجديد.

يذكر أن الطاقم التقني لفريق فيتيس أرنهيم اعتمد على خدمات طنان في تسع مباريات، تمكن اللاعب خلالها من المساهمة في أربعة أهداف بعدما سجل هدفا واحدا وصنع ثلاثة لبقية رفاقه، وقاد المجموعة إلى احتلال المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر أياكس أمستردام.