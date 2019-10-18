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الرئيسية | رياضة | مهلة أمام البارصا والريال قبل موعد "الكلاسيكو"

مهلة أمام البارصا والريال قبل موعد "الكلاسيكو"

مهلة أمام البارصا والريال قبل موعد "الكلاسيكو"
هسبريس - إفي
الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 11:57

يحظى ناديا برشلونة وريال مدريد بمهلة حتى يوم الاثنين القادم الموافق 21 أكتوبر الجاري، لتحديد موعد جديد لمباراة الكلاسيكو، وفي حالة عدم توصلهما لاتفاق، ستتولى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تحديد تاريخ اللقاء.

وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة قرار اللجنة التي عقدت أمس اجتماع استثنائي بعدما طلبت رابطة الليغا إقامة المباراة، التي كانت مقررة في 26 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة، على ملعب سانتياغو بيرنابيو بدلا من الكامب نو، بسبب الأوضاع التي يشهدها إقليم كتالونيا عقب إصدار أحكام بالسجن ضد قيادات الحركة الانفصالية.

وبعد النظر في إدعاءات الناديين، اللذين عارضا مقترح الليغا، وكذلك مقترح تأجيل المباراة للسابع من دجنبر القادم، قررت اللجنة أن تترك قرار تحديد الموعد الجديد في أيدي الريال والبارصا.

وللقيام بذلك، منحت الطرفين مهلة تنتهي في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 21 أكتوبر الجاري، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق بين الناديين، ستتولى اللجنة تحديد الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو الأولى هذا الموسم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - إبراهيم الجمعة 18 أكتوبر 2019 - 12:16
نتمنى من الفريقين إختيار اللعب بملعب طنجة سيكون بالفعل عرس كروي حقيقي واعتراف من الناديين بالجمهور المغربي الريالي والبرساوي معا.
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