24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:18
|16:24
|18:54
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "السكانير" يفضح شحنة مخدرات بـ"طنجة المتوسط"
- الثقافة وسؤال التنمية اليوم
- ليونيل ميسي: سأعتزل عند عدم القدرة على اللعب
- حول المسألة الانتخابية في فلسطين
- الشرطة المغربية تحاصر مهرّبي مخدرات في فرنسا
"بنك المغرب" يرصد ارتفاع أسعار الخدمات المصرفية في المملكة (5.00)
"البام" يُطالب بإلغاء تجريم الإجهاض .. وهبي: "حق بين الله والعبد" (5.00)
- قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو - (165)
- الدرك يغرّم سائقا رمى ورقة "كلينكس" بإقليم تاونات - (91)
- الناطق الجديد باسم الحكومة "يصدم" صحافيين وينتظر هطول "الشتا" - (80)
- "البام" يُطالب بإلغاء تجريم الإجهاض .. وهبي: "حق بين الله والعبد" - (73)
- الحكومة تلجأ إلى التقشف والخوصصة للتحكم في عجز الميزانية - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهلة أمام البارصا والريال قبل موعد "الكلاسيكو"
يحظى ناديا برشلونة وريال مدريد بمهلة حتى يوم الاثنين القادم الموافق 21 أكتوبر الجاري، لتحديد موعد جديد لمباراة الكلاسيكو، وفي حالة عدم توصلهما لاتفاق، ستتولى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تحديد تاريخ اللقاء.
وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة قرار اللجنة التي عقدت أمس اجتماع استثنائي بعدما طلبت رابطة الليغا إقامة المباراة، التي كانت مقررة في 26 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة، على ملعب سانتياغو بيرنابيو بدلا من الكامب نو، بسبب الأوضاع التي يشهدها إقليم كتالونيا عقب إصدار أحكام بالسجن ضد قيادات الحركة الانفصالية.
وبعد النظر في إدعاءات الناديين، اللذين عارضا مقترح الليغا، وكذلك مقترح تأجيل المباراة للسابع من دجنبر القادم، قررت اللجنة أن تترك قرار تحديد الموعد الجديد في أيدي الريال والبارصا.
وللقيام بذلك، منحت الطرفين مهلة تنتهي في تمام الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 21 أكتوبر الجاري، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق بين الناديين، ستتولى اللجنة تحديد الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو الأولى هذا الموسم.