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كُتّاب وآراء
الريال يتفق مع البارصا على موعد مباراة "الكلاسيكو"
وافق نادي ريال مدريد على مقترح غريمه التقليدي برشلونة بإقامة مباراة الكلاسيكو في 18 دجنبر المقبل على ملعب (كامب نو)، وذلك بعد تسلمهما قرار لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيل المباراة التي كان من المقرر إقامتها في 26 من الشهر الجاري بسبب "ظروف استثنائية".
وأصدر الفريق الملكي بيانا الجمعة أعلن فيه عن رغبته في خوض المباراة في 18 دجنبر المقبل، وهو الميعاد الذي حدده أيضا الفريق الكتالوني بعد تأجيل اللقاء بسبب الظروف التي يشهدها إقليم كتالونيا.
وجاء في البيان الصادر عن ريال مدريد "فيما يخص قرار لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بتأجيل المباراة التي كان مقرر لها في 26 من الشهر الجاري بين برشلونة وريال مدريد، نوضح أن الفريقين قد اتفقا على ميعاد جديد لإقامة اللقاء. ويوضح ريال مدريد أن الموعد الجديد المقترح من جانب كلا الناديين هو 18 دجنبر المقبل".