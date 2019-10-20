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حمد الله يساهم في تفوق جديد للنصر السعودي
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 02:25
انتزع النصر ثلاث نقاط ثمينة بتغلبه على مضيفه الرائد، بحصة هدفين لصفر، خلال المباراة التي جمعتهما السبت في المرحلة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
وتقدم النصر بهدف سجله عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 18، وأضاف يحيى الشهري الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع النصر رصيده إلى 11 نقطة، في المركز السادس للائحة ترتيب نوادي دوري المحترفين السعودي، وتوقف رصيد الرائد عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.