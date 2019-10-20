المغرب يواجه الجزائر خلال كأس إفريقيا لكرة اليد

هسبريس ـ مُتابعة

وضعت القرعة الخاصة بنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد "تونس 2020" المنتخب المغربي ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الجزائر والكونغو والسنغال وزامبيا.

وأسفرت عملية القرعة، التي جرت بحضور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، عن تقسيم المنتخبات الإفريقية السبعة عشر إلى أربع مجموعات.

المجموعة الأولى تجمع مصر والكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا، والمجموعة الثانية فيها أنغولا والغابون ونيجيريا ولييبا.

أما المجموعة الثالثة فإنها تتكون من تونس والكامرون والكوت ديفوار والرأس الأخضر، بينما المجموعة الرابعة تضم خمسة منتخبات؛ هي المغرب والجزائر والكونغو والسنغال وزامبيا.

البطولة الإفريقية، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020، ستدور ما بين 16 و26 يناير 2020، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب تونس بمنتخب الرأس الاخضر لحساب المجموعة الثالثة.