البارصا يراقب المغربي حارث في الدوري الألماني

أوعنا بلعيد

حددت الإدارة التقنية لفريق "إ. ف. س برشلونة" لكرة القدم الدولي المغربي الشاب أمين حارث، نجم شالكه الألماني، ضمن قائمة الأسماء المرتقب التوقيع معها مستقبلا بغية تعزيز التركيبة البشرية للنادي الكتلاني.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية القريبة جدا من البارصا، فإن الإدارة التقنية للفريق الكتلاني أوفدت عضوا منها، اليوم الأحد، إلى ألمانيا من أجل متابعة المهاجم المغربي أمين حارث خلال مواجهة ناديه أمام هوفنهايم، ضمن الجولة الثامنة من البوندسليغا.

وتواصل الإدارة الرياضة في نادي برشلونة جمع المعلومات عن اللاعبين الشباب الذين يبرزون في البطولات الأوروبية الرئيسية، ومع ذلك، فإن حالة أمين حارث مختلفة؛ إذ ينتظر الفريق التقارير الخاصة به بغية دراستها بجدية، ما سيفسح المجال أمام اللاعب المغربي الشاب لحمل ألوان البلوغرانا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الإدارة التقنية تبدي اهتمامها الكبير بخدمات حارث، بفضل المستويات الكبيرة التي يقدمها منذ بداية الموسم الحالي التي قادته إلى التتويج بجائزة أفضل لاعب عن الشهر الماضي بـ"البوندسليغا"، بالإضافة إلى أن سعر اللاعب يبدو في المتناول، كما أن نجم الأسود أصبح مرنا من الجانب التكتيكي ويمكن توظيفه في خط الوسط المهاجم.

وذكر المصدر القريب من النادي الكتلاني أن مميزات أمين حارث جعلته هدفا مهما للإدارة التقنية بحكم أنه لاعب متعدد الاستخدامات ويعتبر المحرك الأكبر لفريق شالكه، بعدما سجل أربعة أهداف ومنح تمريرتي "أسيست" لبقية رفاقه خلال المباريات السابقة قبل خوضه للقاء هوفنهايم.

ووصلت القيمة السوقية للنجم المغربي في بورصة اللاعبين إلى 16 مليون يورو، ويرتبط مع شالكه بعقد يمتد إلى 2021، علما أن إدارة الفريق الملكي الألماني ترغب في تجديد عقد نجمها وتحصينه من أطماع الأندية الكبرى.

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر كان قد انضم إلى فريق شالكه صيف سنة 2017 قادماً من نانت الفرنسي بمبلغ ثمانية ملايين يورو، ويصنف من بين أفضل المواهب في الدوري الألماني الموسم الحالي وبالقارة الأوروبية، بعد موسم صعب مر منه العام الماضي بسبب المشاكل التي أحاطت به خارج الملعب وأثرت على مردوده داخل المستطيل الأخضر.