الجيش الملكي يهزم ضيفه سريع وادي زم بهدفين

هسبريس - و.م.ع

فاز فريق الجيش الملكي بميدانه على سريع وادي زم بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة الرابعة للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل ثنائية الجيش الملكي اللاعب عماد الرحولي في الدقيقتين 72 و86، فيما ضيع الإيفواري إبراهيم كوليبالي فرصة تقليص الفارق لسريع وادي زم بعد إهداره ضربة جزاء في الدقيقة 91 من المباراة. وأكمل الفريقان المباراة بعشر لاعبين بعد طرد كل من حمزة مجاهد من صفوف الجيش الملكي (د77)، والحارس محمد عقيد من سريع وادي زم (د83).

وحقق فريق الجيش الملكي أول فوز له في بطولة هذا الموسم، بعد أن كان قد انهزم في مباراته الأولى أمام المغرب التطواني (0-2)، وتعادل في الثانية مع أولمبيك آسفي (0-0)، ليرتقي للمركز الرابع بأربع نقاط مع مباراة ناقصة، رفقة نهضة بركان واتحاد الفتح الرياضي، في انتظار اجراء باقي اللقاءات المؤجلة.