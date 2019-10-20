التعادل يُنصف فريقيْ أولمبيك خريبكة والفتح الرباطي

صالح الخزاعي من خريبكة

استقبل فريق أولمبيك خريبكة، عشية اليوم بملعب الفوسفاط، فريق الفتح الرياضي الرباطي، برسم الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل، إثر تسجيل هدف واحد في كل مرمى.

وجاءت نتيجة المباراة بعد شوط أول اتّسمت دقائقه الأولى بكثرة المحاولات الفاشلة من طرف فريق أولمبيك خريبكة، قبل أن ينجح الضيوف في تسجيل هدف السبق، في تمام الدقيقة 16، عبر رأسية من اللاعب محمد بادموسي لم يجد حارس فريق الفوسفاط سبيلا لصدّها.

وحاول لاعبو أولمبيك خريبكة موازنة نتيجة المباراة، غير أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تمكنهم من هز شباك فريق الفتح الرياضي الرباطي، فيما كانت التسديدات من بعيد غير ذات خطورة تُذكر.

وعرف الشوط الثاني اندفاعا ملحوظا من طرف أصحاب الأرض، مما مكنهم من الوصول إلى شباك الضيوف في تمام الدقيقة 50، حيث سجّل المهدي الباسل، مدافع الفتح الرياضي الرباطي، هدفا ضد مرماه.

يُشار إلى أن المباراة عرفت توافد عدد كبير من مشجعي فريق أولمبيك خريبكة، خاصة المنتمين لفصيل Green Ghost، حيث تمّ ترديد مجموعة من الشعارات لتشجيع اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفتح الرياضي الرباطي، قبل أن يخصّصوا الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لترديد شعارات تنتقد أداء اللاعبين.

وبنتيجة التعادل، يكون رصيد أولمبيك خريبكة قد بلغ 6 نقط، محتلا بذلك المرتبة المرتبة الثانية في سبورة الترتيب خلف المغرب التطواني، فيما بلغ رصيد الفتح الرياضي الرباطي 5 نقط، مع احتلال المرتبة الرابعة إلى حدود الساعة.