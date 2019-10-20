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أولمبيك آسفي يعود بتعادل من ملعب نهضة الزمامرة
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 19:31
انتهت المباراة، التي جمعت بين فريق نهضة الزمامرة وضيفه أولمبيك آسفي، اليوم الأحد، بملعب أحمد شكري بالزمامرة، بهدف لمثله.
وافتتح الغابوني عبدو دجاميلو التسجيل لفريق نهضة الزمامرة في الدقيقة 28، قبل أن يتمكن المهدي خاليص من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60.
وبهذا التعادل يرتقي نهضة الزمامرة مؤقتا إلى المركز الرابع برصيد 4 نقاط، مع مباراة ناقصة. فيما يحتل الفريق المسفيوي المركز الثامن رفقة الوداد البيضاوي، بثلاث نقاط جمعها من ثلاثة تعادلات، مع مباراة ناقصة.