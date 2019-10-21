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كُتّاب وآراء
مورينيو يقترب من خلافة زيدان في ريال مدريد
أكدت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن نادي ريال مدريد سيمنح الفرنسي زين الدين زيدان فرصة أخيرة في مباراة الغد، أمام غالاطة سراي التركي في اسطنبول، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وحال فشل الفريق الملكي في الفوز سيتعقد موقف الريال في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني المؤهل لدور الستة عشر، حيث يحتل حاليا المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة من مباراتين.
ويتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي المجموعة بست نقاط، ويأتي خلفه نادي بروج البلجيكي بنقطتين، ثم غالاطة سراي بنقطة.
الصحيفة قالت إن البرتغالي جوزي مورينيو، المدرب الأسبق للفريق المدريدي والذي لا يتولى حاليا قيادة أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في دجنبر 2018، سيكون هو الخيار الطارئ لرئيس النادي، فلورنتينو بيريز، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأضافت أن نتائج الريال المتذبذبة في "الليغا" تزيد أيضا الضغوط على الفريق؛ وقد تدفع برحيل "زيزو" ونهاية حقبته الثانية مع الفريق.
وسقط الريال في فخ الهزيمة أمام مايوركا المتواضع، السبت الماض،ي بهدف نظيف ليهدي صدارة الدوري لغريمه برشلونة، بعدما سقط أيضا في فخ التعادل ثلاث مرات من أصل تسع جولات.
وكان زيدان، البالغ من العمر 47 عاما، قد تولى مسؤولية الريال في مارس الماضي في حقبته الثانية، خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري، وقاده منذ ذلك الحين في 20 مباراة بالليفا؛ حقق منها 10 انتصارات و5 تعادلات علاوة على 5 هزائم.