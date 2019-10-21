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الرئيسية | رياضة | ضغوط جديدة تستهدف إقناع إيحاتارن بقميص هولندا‬

ضغوط جديدة تستهدف إقناع إيحاتارن بقميص هولندا‬

ضغوط جديدة تستهدف إقناع إيحاتارن بقميص هولندا‬
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 18:15

يواصل مسؤولو الاتحاد الهولندي لكرة القدم زيادة الضغط على الموهبة المغربية محمد أمين إيحاتارن، لاعب أيندهوفن الهولندي، بغية إقناعه بالدفاع عن ألوان الطواحين في القادم من المواعيد بدلا عن المغرب الذي يريد بدوره استمالة النجم اليافع.

واعترف نيكو يان هوغما، مدير الاتحاد الهولندي لكرة القدم، بالحديث إلى الموهوب إيحاتارن، بغية إقناعه بحمل قميص المنتخب الهولندي الأول، مشيرا إلى أن رونالد كومان لازال يطمح إلى إقناع اللاعب، إذ يتواصل معه بنية استمالته لقبول عرضه.

وقال المسؤول الهولندي أثناء حديثه لوسائل الإعلام الهولندية: "التقى رونالد كومان باللاعب إيحاتارن شهر مارس الماضي على هامش معسكر بريست، وقاما باحتساء كوب قهوة، لكن اللاعب أكد خلال تلك الفترة أنه لا يريد إصدار أي قرار وتركيزه منصب على قضاء وقته مع والده".

وأوضح يان هوغما، بخصوص تعقيب الاتحاد الهولندي على جواب إيحاتارن السابق: "تفهمنا قراره وقلنا إن اللاعب على حق، ومنحناه الوقت اللازم، لكننا سنواصل الحديث مع أيندهوفن باستمرار لأننا نرغب بشدة في تمثيل هذا الموهوب للمنتخب الهولندي، لاسيما أنه سبق أن جاور الفئات السنية، والعام الماضي توج بلقب كأس أوروبا لأقل من 17 سنة".

وعن إمكانية انضمامه إلى قائمة الطواحين التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا 2020، أورد المتحدث ذاته: "القرار يبقى بين يدي المدرب رونالد كومان، لكن ما أراه أن اللاعب يملك كل الإمكانات لفعل ذلك؛ أنظر إلى ما يفعله ويقدمه وهو في هذه السن الصغيرة. إن واصل هذا الفتى اللعب بنفس الطريقة فمن المنطقي أن يكون موجودا مع المجموعة إن حسم قراره لصالحنا".

ويمر اللاعب سالف الذكر بلحظات عصيبة على المستوى الشخصي، بعدما فقد والده مصطفى إيحاتارن، خلال الأيام القليلة الماضية، والذي تم تشييع جثمانه بمدينة الحسيمة بحضور شخصيات مغربية بارزة، يتقدمها فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعامل الحسيمة.

وينتظر أن يخرج إيحاتارن لخوض تجربة احترافية جديدة بعدما أبدت عدة أندية أوروبية كبيرة، على رأسها ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي، اهتمامها الكبير بخدماته وتريد استقدامه في الانتقالات المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Mohamed الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:11
القرار له شخصيا لو تستتمر الجامعه المغربيه طاقاتها البشرية لما كان عندها 20 احيطارن
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2 - نور الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:26
مثل هاته الظغوط قد تؤثر سلبا على عطاء اللاعب وحياته الاجتماعية بشكل عام، لكونه مازال صغير السن.
منير الحدادي نموذجا.
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3 - jaman الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:29
ماد فعلتم بهاؤلاء الدين استقدمتموهم؟
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4 - Elbouhali الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:53
تعازينا إلى هدا اللاعب في فقدان والده في نظري اختر المنتخب الهولندي يبقى احسن لك أما المغرب ارجوك ان تنساه ...وبك واسع النظر
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5 - مروى الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 19:58
أحب المنتخب المغربي وصراحة احاتارن يحب المغرب كثيرا ولكن واقعيا بدون مجاملة اتمنى ان يختار الفتى الموهوب احاتاران تمثيل منتخب هولندا حتى لاينتهي. نأخد مثلا زيدان ادا دهب للجزائر عوض فرنسا مادا كان سيقع له؟
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