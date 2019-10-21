ضغوط جديدة تستهدف إقناع إيحاتارن بقميص هولندا‬

هسبريس من الرباط

يواصل مسؤولو الاتحاد الهولندي لكرة القدم زيادة الضغط على الموهبة المغربية محمد أمين إيحاتارن، لاعب أيندهوفن الهولندي، بغية إقناعه بالدفاع عن ألوان الطواحين في القادم من المواعيد بدلا عن المغرب الذي يريد بدوره استمالة النجم اليافع.

واعترف نيكو يان هوغما، مدير الاتحاد الهولندي لكرة القدم، بالحديث إلى الموهوب إيحاتارن، بغية إقناعه بحمل قميص المنتخب الهولندي الأول، مشيرا إلى أن رونالد كومان لازال يطمح إلى إقناع اللاعب، إذ يتواصل معه بنية استمالته لقبول عرضه.

وقال المسؤول الهولندي أثناء حديثه لوسائل الإعلام الهولندية: "التقى رونالد كومان باللاعب إيحاتارن شهر مارس الماضي على هامش معسكر بريست، وقاما باحتساء كوب قهوة، لكن اللاعب أكد خلال تلك الفترة أنه لا يريد إصدار أي قرار وتركيزه منصب على قضاء وقته مع والده".

وأوضح يان هوغما، بخصوص تعقيب الاتحاد الهولندي على جواب إيحاتارن السابق: "تفهمنا قراره وقلنا إن اللاعب على حق، ومنحناه الوقت اللازم، لكننا سنواصل الحديث مع أيندهوفن باستمرار لأننا نرغب بشدة في تمثيل هذا الموهوب للمنتخب الهولندي، لاسيما أنه سبق أن جاور الفئات السنية، والعام الماضي توج بلقب كأس أوروبا لأقل من 17 سنة".

وعن إمكانية انضمامه إلى قائمة الطواحين التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا 2020، أورد المتحدث ذاته: "القرار يبقى بين يدي المدرب رونالد كومان، لكن ما أراه أن اللاعب يملك كل الإمكانات لفعل ذلك؛ أنظر إلى ما يفعله ويقدمه وهو في هذه السن الصغيرة. إن واصل هذا الفتى اللعب بنفس الطريقة فمن المنطقي أن يكون موجودا مع المجموعة إن حسم قراره لصالحنا".

ويمر اللاعب سالف الذكر بلحظات عصيبة على المستوى الشخصي، بعدما فقد والده مصطفى إيحاتارن، خلال الأيام القليلة الماضية، والذي تم تشييع جثمانه بمدينة الحسيمة بحضور شخصيات مغربية بارزة، يتقدمها فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وعامل الحسيمة.

وينتظر أن يخرج إيحاتارن لخوض تجربة احترافية جديدة بعدما أبدت عدة أندية أوروبية كبيرة، على رأسها ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي، اهتمامها الكبير بخدماته وتريد استقدامه في الانتقالات المقبلة.