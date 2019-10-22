مغربي وجزائري يقودان تشكيلة الدوري الفرنسي

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي يونس عبد الحميد، مدافع ستاد ريمس لكرة القدم، ثمار تألقه أمام مونبلييه، نهاية الأسبوع، عندما قاد ناديه إلى الفوز بهدف دون رد، برسم الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

واختير المدافع المغربي يونس عبد الحميد ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة العاشرة بـ"الليغ 1"؛ وذلك بعدما قاد ناديه إلى تحقيق الفوز بهدف دون رد، سجله عند الدقيقة الثانية في شباك جيروتيمو رولي، حارس مونبلييه، في المواجهة التي جرت على أرضية ملعب "أوغيست دولون".

ومنحت جريدة "ليكيب" الفرنسية تقييم 7 على عشرة للمدافع المغربي، عقب الأداء الكبير الذي بصم عليه خلال المباراة، إذ لم يكتف بتقديم واجباته الدفاعية، بل سجل هدف اللقاء الوحيد، ليمنح بذلك فريقه نقاط المباراة كاملة ويصعد بالمجموعة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

كما اختير المهاجم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم موناكو، ضمن التشكيلة المثالية، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق فوز ثمين خلال المواجهة النارية والمثيرة أمام رين، والتي انتهت لصالح أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واحتضنها ملعب "ملعب لويس الثاني".

وسجل المهاجم الجزائري الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 56، كما منح تمريرة أسيست لزميله وسام بن يدر، الذي بدوره سجل هدفين خلال الدقيقتين 3 و93، ليتم اختياره كذلك في التشكيلة المثالية بعدما حصل على تقييم 8 نقاط رفقة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والسنغالي ألفريد غوميز، حارس ديجون الذي أجبر ليون على اقتسام النقاط بفضل تصدياته الرائعة في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.