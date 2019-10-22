أمرابط يُغضب جماهير الرائد في الدوري السعودي‬

أوعنا بلعيد

أثار الدولي المغربي نور الدين أمرابط، مهاجم النصر لكرة القدم، الكثير من الجدل وسط الجماهير السعودية، لاسيما الموالية منها لفريق الرائد، التي طالبت بتوقيف اللاعب ومنحه البطاقة الحمراء عقب تدخله في حق الحارس عز الدين دوخة، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، برسم الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وتحدث أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن لقطة مرابط المثيرة للجدل عقب نهاية اللقاء بساعات قليلة، موضحا في تصريح تلفزي أن لجنة الانضباط لا يحق لها التدخل في حالة المهاجم المغربي والحارس عز الدين دوخة، التي حدثت في مباراة الرائد والنصر (0-2).

وأضاف الرفاعي: "الرأي القانوني ينقسم إلى قسمين، القسم الأول اتخذه الحكم عندما أشهر البطاقة الصفراء في وجه مرابط. ولو اتجهنا إلى الرأي القانوني في ما يتعلق بلجنة الانضباط لوجدنا أنها لن تستطيع التدخل الآن، لأن اللاعب لم يحصل على البطاقة الحمراء، لأن المادتين 48 و49 مرتبطتان بالبطاقة الحمراء واللاعب لم يحصل عليها".

وتابع المصدر المذكور: "أود لفت انتباه الوسط الرياضي إلى أن المادة 37 التي تتحدث عن الإنذارات إن عدنا إليها وجدنا أنه بناء على خطأ واضح وقع فيه حكم المباراة فإنه يحق للجنة استثنائيا إلغاء البطاقة التي حصل عليها اللاعب"، وزاد موضحا: "أتحدث هنا مثلا عن منح الحكم البطاقة للاعب ما وتسجيلها في حق لاعب آخر، لكن بالنسبة لحالة أمرابط فتتعلق بتقدير الحكم، إذ أشهر البطاقة الصفراء في وجه المهاجم المغربي حتى بعد استعانته بتقنية الفيديو، لهذا لا مجال لإيقاف اللاعب أو تدخل لجنة الانضباط".

وبخصوص حارس الرائد الذي احتج بشدة على الحكم وركل الكرة تجاه الجمهور وتفوه بكلمات غاضبة عقب إشهار البطاقة الصفراء فقط في وجه مرابط، ومدى إمكانية تدخل لجنة الانضباط، أجاب المصدر: "الأمر يعود إلى تقرير الحكم، فإذا أشار إلى أنه يستحق البطاقة الحمراء توقفه لجنة الانضباط".