المحليون المغاربة يواجهون منتخبي الطوغو وغينيا

هسبريس من الرباط

يخوض المنتخب الوطني للاعبين المحليين مباراتين وديتين أمام منتخبي الطوغو وغينيا، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالكاميرون (الكاميرون 2020).

وستجري النخبة الوطنية مباراتها الودية الأولى أمام منتخب الطوغو يوم 15 نونبر المقبل بالطوغو، على أن تواجه منتخب غينيا يوم 19 من الشهر ذاته بالمغرب.

ويذكر أن المنتخب المغربي للاعبين المحليين كان ضمن تأهله إلى نهائيات بطولة افريقيا للاعبين المحليين، بعد فوزه على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، يوم السبت، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم إياب الدور الفاصل.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين يوم 21 شتنبر الماضي، على أرضية ملعب مصطفى تشاكر، بالبليدة قد انتهى بالتعادل السلبي صفر لمثله.