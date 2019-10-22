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الرئيسية | رياضة | خاليلوزيتش يحل بأوروبا لحل أزمة "هداف الأسود‬"

خاليلوزيتش يحل بأوروبا لحل أزمة "هداف الأسود‬"

خاليلوزيتش يحل بأوروبا لحل أزمة "هداف الأسود‬"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 20:40

سافر البوسني خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، يوم أمس إلى أوروبا، عقب متابعته مباراة المنتخب المحلي أمام نظيره الجزائري برسم الجولة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للمحليين، إذ يرغب في إيجاد مهاجم للأسود قبل مواجهة موريتانيا المرتقبة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الكاميرون في 2021.

ويشكل مركز المهاجم الصريح صداعا في رأس البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب الأسود، الذي سبق أن اشتكى من تضييع الخط الأمامي للفرص المتاحة وغياب النجاعة الهجومية، ما يفوت على المجموعة الوصول إلى شباك المنافس، وبالتالي استمرار العقم الهجومي، بالإضافة إلى الهشاشة الدفاعية واستقبال مرمى المغاربة للأهداف من المنتخبات المنافسة.

وحسب مصدر هسبريس فإن العقم الهجومي الذي يعاني منه المنتخب الوطني دفع الناخب الوطني إلى البحث عن مهاجم جديد بالقارة العجوز بغية تعزيز الخط الأمامي للمجموعة، بعدما استقر على استدعاء أمير أبسالم، الظهير الأيسر لفريق غروننيغن الهولندي، لشغل المركز الذي لطالما عانى منه الأسود مؤخرا، ما دفع الناخب الوطني السابق هيرفي رونار إلى تغيير مركز أشرف حكيمي وتحويله من ظهير أيمن إلى الجهة اليسرى.

وأضاف المصدر ذاته أن المدرب البوسني سيتابع مجموعة من المهاجمين ممن ينشطون بالدوريات الأوروبية، إذ يرغب في الاستعانة بخدماتهم خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أنه عبر بشكل واضح وصريح عن عدم رضاه عن المردود المقدم من طرف المهاجمين الحاليين بسبب إهدارهم الفرص ونزول مستوى بعضهم.

ويريد المدرب الجديد للأسود الاعتماد على اللعب المباشر والهجمات المرتدة السريعة، وعدم تمرير الكرة كثيرا بين اللاعبين، إذ يفضل الوصول إلى شباك المنافسين بأقل عدد ممكن من التمريرات، ما سيحتم عليه إشراك مهاجم يستغل أنصاف الفرص ويتسم بالسرعة وإيجاد التسجيل بالرأس من عرضيات نموذجية وبالرجل من التمريرات الطويلة والبينية التي ستصله من أرجل رفاقه.

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