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الرئيسية | رياضة | مدرب "الجزيرة الإماراتي" يفاجئ المغربي مراد باتنا

مدرب "الجزيرة الإماراتي" يفاجئ المغربي مراد باتنا

مدرب "الجزيرة الإماراتي" يفاجئ المغربي مراد باتنا
أوعنا بلعيد
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 09:53

فاجأ الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، لاعبه المغربي مراد باتنا بإسقاط اسمه في آخر اللحظات من قائمة الفريق التي ستواجه الإسماعيلي المصري، اليوم الأربعاء، برسم ذهاب دور الـ16 لكأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وربط المدرب الهولندي استبعاد مهاجمه المغربي باتنا بعدم جاهزيته على المستوى البدني وشعوره ببعض الإرهاق، ما دفعه إلى إسقاط اسمه من قائمة الفريق التي سافرت إلى مصر لمواجهة الإسماعيلي المصري على أرضية ملعب "الإسماعيلية" بقيادة الحكم المغربي نور الدين الجعفري.

وارتفع عدد نجوم الجزيرة الغائبين عن لقاء الإسماعيلي المصري إلى 5 لاعبين؛ ويتعلق الأمر بخلفان مبارك والبرازيلي كينو للإصابة، وعلي مبخوت وعمر عبد الرحمن (عموري) بسبب الإرهاق.

من جانبه، قال الصربي ميودراج يسيتش، مدرب الإسماعيلي، يومه الثلاثاء، إن مواجهة الجزيرة الإماراتي صعبة للغاية، خصوصا أن الفريق الإماراتي يمتاز بالكرة الجماعية.

وأضاف المدرب الصربي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "قمنا بالاستعداد للمباراة بشكل جيد ولا نخشى الجزيرة رغم ما يضمه من نجوم كبار في الكرة الإماراتية، بالإضافة إلى لاعبيه المحترفين"، وتابع: "حرصنا على دراسة كل كبيرة وصغيرة للمنافس من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف لديه، وفضلنا عدم المجازفة بمحمد صادق، جناح الفريق، لعدم اكتمال جاهزيته بشكل كامل. سنتغلب على الغيابات التي نعاني منها من خلال المرونة التكتيكية التي يتمتع بها الفريق".

وجاءت القائمة المختارة للمباراة الخاصة بفريق الجزيرة الإماراتي كالتالي: علي خصيف، عبد الرحمن العامري، عادل أبو بكر، محمد فوزي، سالم راشد، محمد العطاس، خليفة الحمادي، فارس جمعة، ميلوس كوسانوفيتش، سالم العيدي، عبد الله إدريس، سلطان الغافري، عامر عبد الرحمن، عبد الله رمضان، أحمد محمود، عبد الله فدعق، ثولاني سيريرو، زايد العامري، فيصل المطروشي.

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