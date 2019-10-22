24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:1716:1918:4820:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. المحليون المغاربة يواجهون منتخبي الطوغو وغينيا (5.00)

  2. بوتين يستثني جبهة البوليساريو من حضور أول قمة روسية إفريقية (5.00)

  3. "بيجيدي" يرفض أغلبيات هجينة بمجلس جهة طنجة (5.00)

  4. بنشعبون يعلن قُرب توصل الحكومة بمعلومات ممتلكات المغاربة بالخارج (5.00)

  5. ذيْلُ الطَاوُوس.. حِكَايَاتٌ وَهُمُومٌ فَوْقَ بَعضِها! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | ‪فجر يكشف سر "ركلة الجزاء المثيرة" مع حمد الله‬

‪فجر يكشف سر "ركلة الجزاء المثيرة" مع حمد الله‬

‪فجر يكشف سر "ركلة الجزاء المثيرة" مع حمد الله‬
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 23:25

برأ الدولي المغربي فيصل فجر، لاعب خيتافي الإسباني لكرة القدم، نفسه من مسؤولية مغادرة المهاجم عبد الرزاق حمد الله معسكر الأسود قبل "كان" مصر، إثر الخلاف الذي نشب بينهما على تنفيذ ركلة الجزاء في ودية غامبيا، والتي اعتبرها البعض سببا في مغادرة مهاجم النصر السعودي وعدم مشاركته في النهائيات.

وقال فيصل فجر، متحدثا في تصريح إذاعي: "تقدمت لتسديد ضربة الجزاء في المباراة تنفيذا لتعليمات المدرب هيرفي رونار، الذي وضعني ثانيا في قائمة منفذي ضربات الجزاء بعد حكيم زياش، المكلف الأول بهذه المهمة".

وأضاف صانع ألعاب خيتافي الإسباني: "بما أن حكيم زياش كان قد غادر تلك المباراة، تقدمت لتنفيذ تلك الركلة. أتفهم أن حمد الله كان يتمنى تتويج عودته للفريق الوطني بتسجيل هدف يقدم به نفسه للجمهور، ولكنني لم أعمل إلا على تطبيق التعليمات؛ ولو كان رونار أشار إلي بتركها له لفعلت ذلك ومن دون تردد".

وزاد فجر: "قبل هذه المواجهة حدث الأمر نفسه، وبعد نهاية اللقاء كان هيرفي رونار غاضبا وحذرني من مخالفة تعليماته وتوجيهاته أثناء المباريات".

وأوضح اللاعب سالف الذكر أن هذه الأمور تحدث كثيرا في عالم كرة القدم، لكنها تطوى بسرعة لمصلحة الفريق والمجموعة، موردا: "أستغرب كيف جعل البعض مما حصل قضية ومازال هناك حديث عنها حتى الآن. صراحة لا أفهم، وأؤكد لكم ألا خلاف لي مع حمد الله، وأنا بريء مما ألصق بي من تهم، وهناك فئة غايتها الإساءة إلي لأنني أتصرف بتلقائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - المغربي الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 23:56
نطالب بطرد حجي من الطاقم التقني. هو سبب المشاكل باعتماده للزبونية و المحسوبية..
نعترف لها بضربة الجزاء، لكنها اخد اضعاف اضعاف قيمتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - Ayoub الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 23:59
A mon avis, il faut expulser Mostafa Haji et Faysal Fajr de l'équipe Nationale pour intégrer des nouveaux cadres et jeunes joueurs
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - footeux الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 00:15
هيهات لو المدرب الحديد جرب هذا ألاعب في 3 مباريات وتخلصنا من ضجيج عشاق هذا ألاعب . الفرق الأوروبية تجلب لاعبين من مدغشقر وصومال وووو لو كانت عند هذا ألاعب مأهلات كما يزعمون للعب في فريق أوروبي لعبه معز وشكله معز وحتى جسمه معز لا العب لا زين لا مستوى دراسي " أمي " لا مجِ بكري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - fidel marocain الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 00:19
صراحة ساءمت من هذا اللعب حمدالله تقول أكثر من ميسي مع العلم لاعب يلعب في دوري أقل من دورينا وترك المنتخب وهرب لو كان في دولة أخرى لطرد مدى الحياة لقد أعطيت لهذا الموضوع أهمية أكثر من اللازم حتى بدأت أشك في وجود أشخاص أو رأي لا يريدون الخير للمنتخب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - rahmouni abdellah ozz الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 00:26
الواقع ان تبريرات فيصل فجر معقولة ومنطقية ومقبولة. .فالتعليمات التي يعطيها المدرب يجب أن تطبق. فالمسؤولية تقع عليه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - ان كنت ناسي افكرك الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 00:28
ماقاله فجر صحيح,فالمدرب هو من يحدد مهمة من ينفذ ضربات الجزاء و الزوايا و الضرابات المباشرة,وليس الامر متروكا هكدا.
واما حمد لله فانه اضافة الى هشاشته النفسية,وعدم امتلاكه للتباث الانفعالي.فانه لاعب عادي جدا,فلا يعقل ان يكون مستواه كما يصوره المطبلون,ولم يسبق له ان لعب في اي من البطولات الاوربية المعروفة,على الاقل الدوري التركي او الفرنسي,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - Abdelghani الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 00:32
اش من تلقائية عندك لا انت ولا غيراك,اعطونا بالتساع.فاقاستونا او من وراكم غير المصائب.اخرجتوا علئ الكرة المغربية او كون لعبو غير القطط في بلاصتكوم كون دارو فايدا عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - معقولة الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 00:33
tt ca est logique , hamdallah ne doit en aucun cas abandonner l'équipe nationale et bien sur tt un peuple pour des raisons aussi futiles, c tjrs l'entraîneur qui décide ds ces cas là, en plus fajr est a la fois un bon joueur et une bonne personne.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - kimo الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 00:35
اولا انت تعمدت ذلك وتهريجك داخل الفريق لايفيد في شيء بل تحطم معنويات لاعبين كبار احسن منك بكثير.
وحمد الله سويت عليه هجوما انت والعصابة لي معاك .
والخاسر الاكبر هو المنتخب والجمهور المغربي العريض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.