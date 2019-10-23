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الرئيسية | رياضة | حكيمي أفضل لاعب ناشئ بالدوريات الخمسة الكبرى

حكيمي أفضل لاعب ناشئ بالدوريات الخمسة الكبرى

حكيمي أفضل لاعب ناشئ بالدوريات الخمسة الكبرى
أوعنا بلعيد
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 19:05

توج الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دوتموند لكرة القدم، جهوده وتألقه اللافت منذ بداية الموسم الحالي باختياره الأفضل في الدوريات الخمسة الكبرى ضمن اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة.

واختار مؤشر "هوسكوريد" العالمي، المتخصص في الإحصائيات وتقييم اللاعبين والأندية، النجم المغربي أشرف حكيمي كأفضل لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا لأقل من 21 سنة؛ وذلك حسب الأداء في آخر 6 جولات في دوريات القارة العجوز.

وحصل المدافع المغربي على تقييم 7.75 نقطة، متقدما على المهاجم الإنجليزي توني أبرهام، لاعب تشلسي، الذي حصل على 7.61 نقطة، والسويدي ديان كولوسيفسكي، لاعب بارما الإيطالي، الذي حل ثالثا بعد حصوله 7.56 نقطة؛ بينما جاء المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، لاعب أنتر ميلان الإيطالي، في المركز الرابع بـ7.46 نقطة، واحتل الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرلوند، لاعب ليفربول، المركز الخامس.

كما واصل المدافع المغربي الشاب تألقه اللافت وخطف الأنظار إلى موهبته، ما مكنه من التواجد ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة في الدوري الألماني الممتاز، عندما ساهم في فوز ناديه نهاية الأسبوع على المتصدر مونشنغلادباخ بهدف دون رد.

وأقدم لوسيان فافر، مدرب دورتموند، على إشراك حكيمي منذ بداية اللقاء، وهذه المرة مكان زميله الإنجليزي جيدن سانشو (المعاقب من مدربه بسبب تأخره في اللحاق بتداريب المجموعة بعد نهاية أسبوع الفيفا، كما فرضت عليه غرامة بقيمة 100 ألف أورو من طرف الإدارة)، حيث شغل مركز المهاجم الجناح، وكان في الموعد، بذلك على تقييم عال بلغ 8.3 نقاط بعد نهاية المباراة.

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