تأجيل "كلاسيكو" البارصا وريال مدريد إلى 18 دجنبر

هسبريس – د.ب.أ

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في الثامن عشر من دجنبر المقبل.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب "كامب نو" في 26 أكتوبر الجاري لكن تقرر تأجيلها في ظل الأحداث التي يشهدها إقليم كتالونيا في الوقت الحالي.

وأعلن الاتحاد الإسباني قبل أيام قرار تأجيل المباراة، بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها إقليم كتالونيا إثر أحكام السجن التي فرضت على رموز سياسية به، وطالب الناديين بالاستقرار على موعد جديد للمباراة، وقد توافق يوم 18 دجنبر المقبل مع اختيار الناديين.