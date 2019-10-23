24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حمادة "يفحص" خطاب "الدعاة الجدد" .. علمَنة وتسييس وتسليع
- برنامج تنمية أقاليم الصحراء ينتظر إنجاز مشاريع بـ 70 مليار درهم
- مغاربة محتجزون بليبيا يناشدون الحكومة تعجيل عودتهم إلى الوطن
- "التّوك توك" في شوارع الهند .. "صرصار الأرض" وأعجوبة العصر
- لأول مرّة .. عدد الأغنياء في الصين يفوق عدد الأثرياء في أمريكا
بوتين يستثني جبهة البوليساريو من حضور أول قمة روسية إفريقية (5.00)
بنشعبون يعلن قُرب توصل الحكومة بمعلومات ممتلكات المغاربة بالخارج (5.00)
- مغاربة ضد الحريات الفردية: "ممارسات إباحية تهدد الأسرة والمجتمع" - (153)
- سعداني يتشبث بموقفه من قضية مغربية الصحراء - (62)
- سنتان سجنا مصير مخترق موكب الملك في الرباط - (62)
- بنشعبون يعلن قُرب توصل الحكومة بمعلومات ممتلكات المغاربة بالخارج - (58)
- هكذا أجهز شاب على والده بعين حرودة ورمى أطرافه قرب "سامير" - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تأجيل "كلاسيكو" البارصا وريال مدريد إلى 18 دجنبر
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في الثامن عشر من دجنبر المقبل.
وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب "كامب نو" في 26 أكتوبر الجاري لكن تقرر تأجيلها في ظل الأحداث التي يشهدها إقليم كتالونيا في الوقت الحالي.
وأعلن الاتحاد الإسباني قبل أيام قرار تأجيل المباراة، بسبب المظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها إقليم كتالونيا إثر أحكام السجن التي فرضت على رموز سياسية به، وطالب الناديين بالاستقرار على موعد جديد للمباراة، وقد توافق يوم 18 دجنبر المقبل مع اختيار الناديين.