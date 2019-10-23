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الرئيسية | رياضة | أشامي وطبيب الوداد يغادران قبل أيام من "الديربي"

أشامي وطبيب الوداد يغادران قبل أيام من "الديربي"

أشامي وطبيب الوداد يغادران قبل أيام من "الديربي"
هسبورت من الدار البيضاء*
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 11:29

انفصل الوداد الرياضي عن يوسف أشامي، مساعد المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، وطبيب الفريق أحمد أمين بيد الله، بشكل رسمي، بعدما تعذر على الأخيرين التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي "الأحمر" بخصوص تفاصيل التعاقد الرسمي الذي سيجمع الطرفين.

ولم يرافق طبيب الفريق ومساعد المدرب بعثة الفريق التي سافرت، أول أمس، إلى مدينة وجدة استعدادا لمواجهة المولودية الوجدية برسم الدوري الاحترافي لكرة القدم، إذ لم يتم تعويض الإطار ين المغادرين، بشكل رسمي، إلى حدود اليوم.

وعلمت "هسبورت" من مصادر خاصة أن الانفصال بين الاسمين المذكورين حدث لأسباب مادية، خاصة وأنهما اشتغلا منذ بداية الموسم رفقة الفريق الأول للنادي دون عقود رسمية.

ومن شأن الانفصال عن كل من أشامي وبيد الله التأثير على تركيز المجموعة قبل ساعات من مواجهة مولودية وجدة في البطولة الوطنية، علما أن سعيد الناصيري، رئيس الفريق، سيجد نفسه مطالبا بتعويض الأسماء المغادرة بسرعة لكون الفريق على موعد مع مباريات كثيرة أبرزها لقاء "الديربي" في كأس محمد السادس بعد عشرة أيام.

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1 - abdoo abdoo abdoo الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:17
السؤال المطروح هل ليس للوداد أطر رياضية ليكونوا فى جنب سعيد الناصري الأمي رياضيا حتى لا يبقى يتصرف بعقلية عديمة رياضيا.
ملا حضة. أقسم بالله ان الناصري هو من أقصى الوداد ضد الترجى بتشبتة عدم الإستمرار فى اللعب . مع العلم أن الوداد عادت فى المقابلة والترجي داخوا وكان بالإمكان الفوز باللقب
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