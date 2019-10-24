داكوستا يعزو تفاقم إصابته إلى "استعجال اللعب"

هسبورت - أوعنا بلعيد*

عاد الدولي المغربي مروان دا كوستا، مدافع اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، ليكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص الإصابة، التي كان قد تعرض لها، خلال شهر شتنبر الماضي، وحالت دون مشاركته لفترة طويلة.

وقال المدافع المغربي متحدثا لوسائل الإعلام السعودية، إنه سافر إلى برشلونة لمعرفة حجم إصابته، ليتم إخباره من قبل الأطباء هناك بأنه يحتاج إلى المزيد من الراحة بسبب المباريات الكثيرة التي خاضها خلال الموسمين الماضيين.

ويرى داكوستا بأن تسرعه واستعجاله اللعب من بين أبرز الأسباب وراء تفاقم إصابته، موضحا بأنه أنهى في الفترة الحالية برنامجه الطبي والتأهيلي، وأصبح جاهزا للمشاركة في تداريب ناديه الجماعية.

وحرمت الإصابة اللاعب دا كوستا من خوض المباريات، كما غاب عن مباريات "الأسود" الأخيرة تحت إشراف المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، كما يحيط غموض كبير بشأن موعد عودته للميادين من جديد.

كما طمأن اللاعب سالف الذكر أنصار فريقه بخصوص النتائج، التي تحققها المجموعة، بعد أداء ضعيف لم يرق إلى مستوى التطلعات، مبرزا بأن النتائج كانت سيئة، ولكن على الرغم من ذلك فإن الوضع ليس بالسيئ.

ووجه داكوستا رسالة إلى زملائه بالفريق طالبا منهم تقديم مجهود مضاعف بغية تحقيق النتائج الإيجابية ومصالحة الأنصار بحصد النقاط خلال القادم من المواعد.

وأنهى حديثه عن المدرب السابق للفريق خوسيه سييرا، بعد إقالته من تدريب الفريق، قائلا:"ما حدث يخص المدرب والإدارة التي أقالته، والأمر بالنسبة لنا ليس بمشكلة، وهذا حال كرة القدم، وسيستمر الفريق في المنافسة خلال المباريات المقبلة بغية تحقيق الانتصارات".

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com