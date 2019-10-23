الاتحاد البيضاوي يتأهل لنصف نهائي كأس العرش

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حسم فريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس العرش بعد تغلبه بعد زوال اليوم الأربعاء، على حساب ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات برباعية لهدفين.

وكان الفريق البيضاوي متخلف بهدف نظيف خلال الشوط الأول، قبل أن يتمكن لاعبيه من العودة في النتيجة وتسجيل أربع أهداف في الشوط الثاني، مكنتهم من كسب بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

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