"الماط" يهزم واد زم ويصل إلى نصف نهائي الكأس

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حسم فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس العرش بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، برباعية لواحد على حساب نظيره سريع واد زم، ليضرب موعدا مع حسنية أكادير.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق التطواني كل من مارتن بينكوا في مناسبتين ويوسف بوشتة ونيلسون سينكاتوكا، فيما سجل الهدف الوحيد لسريع واد زم اللاعب هشام العروي.

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