24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/10/2019
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- حمادة "يفحص" خطاب "الدعاة الجدد" .. علمَنة وتسييس وتسليع
- مشروع "مالية 2020" يفتح الصدام بين النقابات ورئيس الحكومة
- غياب التوازن يخيّم على "التبادل الحر" بين المغرب وأمريكا وتركيا
- القنينات البلاستيكية تشتري تذاكر المترو والحافلات في روما
- مكناس.. التاريخ والذاكرة والتماس التربوي
دراجة مغامر مغربي تتجول في إفريقيا من العيون إلى "كيب تاون" (5.00)
الجراري: التراث والحداثة يحتاجان تصفية .. والثقافة تلم شمل المسلمين (5.00)
الرئيس التونسي يقترح مبادرة تبرّع ويرفض الإقامة في قصر قرطاج (5.00)
- الكتاني: الشّهوات تهدم المجتمع .. والمرجعية الإسلامية "خط أحمر" - (85)
- الرئيس التونسي يقترح مبادرة تبرّع ويرفض الإقامة في قصر قرطاج - (84)
- بنشعبون يعلن قُرب توصل الحكومة بمعلومات ممتلكات المغاربة بالخارج - (75)
- تصويت الجالية يُسيل لعاب الأحزاب .. والحكومة تدعو إلى التوافق - (59)
- مسؤول جزائري: وثاق أخوة المغاربة وطيد يتحدى "صروف الدهر" - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"الماط" يهزم واد زم ويصل إلى نصف نهائي الكأس
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 21:20
حسم فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم، بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس العرش بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، برباعية لواحد على حساب نظيره سريع واد زم، ليضرب موعدا مع حسنية أكادير.
وتناوب على تسجيل أهداف الفريق التطواني كل من مارتن بينكوا في مناسبتين ويوسف بوشتة ونيلسون سينكاتوكا، فيما سجل الهدف الوحيد لسريع واد زم اللاعب هشام العروي.