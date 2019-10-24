المنتخب المغربي يتراجع بـ3 مراتب في ترتيب "فيفا"

هسبريس من الرباط

تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم ثلاث مراتب ليحتل المركز الـ42 تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر الخميس والذي شهد تغييرات في المراكز العشرة الأولى.

عربيا حافظت تونس على مركزها (29) تليها الجزائر مستقرة أيضا في الرتبة (38)، متوبعة بالمغرب في المركز الـ42، ثم مصر مستقرة بالمركز 49 تليها قطر التي صعدت خمسة مراكز (57).

أفريقيا، جاءت السنغال في الصدارة مستقرة بالمركز الـ20 تليها تونس ثم نيجيريا متراجعة مركزا (35) فالجزائر ثم المغرب.

وتحافظ بلجيكا على صدارة التصنيف بألف و755 نقطة تليها فرنسا بألف و726 نقطة ثم البرازيل بألف و715 وإنجلترا بألف و651.

وانتزعت أوروغواي المركز الخامس من البرتغال التي تراجعت للمرتبة السادسة تليها كرواتيا التي ارتقت للمرتبة السابعة محل إسبانيا التي تراجعت للمركز الثامن.

وصعدت الأرجنتين للمركز التاسع الذي انتزعته من كولومبيا التي تراجعت بدورها للمرتبة العاشرة.

وعلى مستوى آسيا، تستمر إيران الصدارة رغم تراجعها أربعة مراكز (27) تليها اليابان متقدمة ثلاث مراتب (28) فكوريا الجنوببية متراجعة مركزين (39) ثم أستراليا مستقرة (44) فقطر.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل:.

1- بلجيكا.

2- فرنسا.

3- البرازيل.

4- إنجلترا.

5- أوروغواي.

6- البرتغال.

7- كرواتيا.

8- إسبانيا.

9- الأرجنتين.

10- كولومبيا.

الخمسة الأوائل عربيا:.

29-تونس.

38-الجزائر.

42-المغرب.

49-مصر.

57-قطر.

الخمسة الأوائل أفريقيا:.

20-السنغال.

29-تونس.

35-نيجيريا.

38-الجزائر.

42-المغرب.