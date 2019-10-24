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الرئيسية | رياضة | الصين تستضيف "مونديال الأندية" سنة 2021

الصين تستضيف "مونديال الأندية" سنة 2021

الصين تستضيف "مونديال الأندية" سنة 2021
هسبريس - إفي
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 12:30

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس بالإجماع في شنغهاي إقامة أول مونديال للأندية يشارك فيه 24 فريقا في الصين بين يونيو ويوليوز 2021.

ومن المنتظر أن يقرر الفيفا واللجنة الصينية المنظمة المقرات التي ستستضيف البطولة، بينما ستتقرر الطريقة التي ستشارك بموجبها الأندية عن كل اتحاد بعد عملية مشاورات بين الاتحاد الدولي واتحادات القارات الستة.

ولم يحسم المجلس هكذا طريقة تأهل الفرق لمونديال الأندية والتي تعد من النقاط المثيرة للجدل في الشكل الجديد للبطولة التي ستقام كل أربعة أعوام بدلا من كل عام، إذ أنها قد تحرم أندية أوروبية كبرى من المشاركة.

وبشكل مبدئي يحظى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بثمانية مقاعد سيحصل عليها الفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وبناء عليه ضمن التأهل كل من ريال مدريد وليفربول لفوزهما بالتشامبيونز ليغ عامي 2018 و2019 على الترتيب، فضلا عن أتلتيكو مدريد وتشيلسي المتوجين بالدوري الأوروبي آخر عامين.

وبحسب هذا النظام، قد تحرم أندية مثل يوفنتوس وبرشلونة من المشاركة إذا لم تفز بدوري الأبطال، لذا فتجرى دراسة إمكانية حجز مقاعد تشارك بموجبها أندية بدعوة.

وسيكون لدى أمريكا الجنوبية ستة مقاعد اقترح اتحادها (كونميبول) أن تذهب للفائزين بكأس ليبرتادوريس وكوبا "سودأمريكانا" عامي 2019 و2020،كما يمكن تخصيص مقعدين للفائزين ببطولة كأس السوبر، التي استعادها الكونميبول وستخوضها الأندية الفائزة بكأس ليبرتادوريس.

أما باقي المقاعد وهي عشرة فسيتم توزيعها بين اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بواقع 3 مقاعد مثلها للاتحاد الإفريقي (كاف) وللاتحاد الآسيوي بينما سيحصل اتحاد الأوقيانوس على مقعد واحد.

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