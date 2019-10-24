24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:37
|13:17
|16:18
|18:47
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مشاهد اتساخ الأحياء والواجهات تخدش صورة مدينة الدار البيضاء
- دراسة: "نواب الأمة" لا يُدافعون عن الدوائر الانتخابية الفقيرة بالمملكة
- حكيمي أفضل لاعب ناشئ بالدوريات الخمسة الكبرى
- وضع الأمن يُغضِب المجتمع المدني بمدينة كلميم
- الطريق الرابع .. الشباب ركيزة التقدّم
بريتوريا تفشل في إقناع روسيا بحضور البوليساريو "قمة سوتشي" (5.00)
الداعية العقرة ينفي تكفير بلافريج وينتقد "تكميم أفواه علماء الدين" (5.00)
- الداعية العقرة ينفي تكفير بلافريج وينتقد "تكميم أفواه علماء الدين" - (98)
- الريسوني: أنا بريئة من الإجهاض .. ودفاعي عن الحريات لن يتوقف - (79)
- أغنية "سلام" تجلب اتهامات إلى "المعلم" بسرقة ألحان "فنان أمازيغي" - (47)
- مشاهد اتساخ الأحياء والواجهات تخدش صورة مدينة الدار البيضاء - (47)
- بريتوريا تفشل في إقناع روسيا بحضور البوليساريو "قمة سوتشي" - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الصين تستضيف "مونديال الأندية" سنة 2021
قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس بالإجماع في شنغهاي إقامة أول مونديال للأندية يشارك فيه 24 فريقا في الصين بين يونيو ويوليوز 2021.
ومن المنتظر أن يقرر الفيفا واللجنة الصينية المنظمة المقرات التي ستستضيف البطولة، بينما ستتقرر الطريقة التي ستشارك بموجبها الأندية عن كل اتحاد بعد عملية مشاورات بين الاتحاد الدولي واتحادات القارات الستة.
ولم يحسم المجلس هكذا طريقة تأهل الفرق لمونديال الأندية والتي تعد من النقاط المثيرة للجدل في الشكل الجديد للبطولة التي ستقام كل أربعة أعوام بدلا من كل عام، إذ أنها قد تحرم أندية أوروبية كبرى من المشاركة.
وبشكل مبدئي يحظى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بثمانية مقاعد سيحصل عليها الفائز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وبناء عليه ضمن التأهل كل من ريال مدريد وليفربول لفوزهما بالتشامبيونز ليغ عامي 2018 و2019 على الترتيب، فضلا عن أتلتيكو مدريد وتشيلسي المتوجين بالدوري الأوروبي آخر عامين.
وبحسب هذا النظام، قد تحرم أندية مثل يوفنتوس وبرشلونة من المشاركة إذا لم تفز بدوري الأبطال، لذا فتجرى دراسة إمكانية حجز مقاعد تشارك بموجبها أندية بدعوة.
وسيكون لدى أمريكا الجنوبية ستة مقاعد اقترح اتحادها (كونميبول) أن تذهب للفائزين بكأس ليبرتادوريس وكوبا "سودأمريكانا" عامي 2019 و2020،كما يمكن تخصيص مقعدين للفائزين ببطولة كأس السوبر، التي استعادها الكونميبول وستخوضها الأندية الفائزة بكأس ليبرتادوريس.
أما باقي المقاعد وهي عشرة فسيتم توزيعها بين اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بواقع 3 مقاعد مثلها للاتحاد الإفريقي (كاف) وللاتحاد الآسيوي بينما سيحصل اتحاد الأوقيانوس على مقعد واحد.