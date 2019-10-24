الرجاء الرياضي يهزم رجاء بني ملال بثنائية نظيفة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، أول فوز في مسار بطولة هذا الموسم، بعد تغلبه بثنائية نظيفة على حساب ضيفه رجاء بني ملال، برسم النزال المؤجل عن الجولة الأولى.

وحاول الفريق البيضاوي الضغط على معترك رجاء بني ملال منذ الدقائق الأولى للنزال، إلا أن تحركاتهم بقيت محتشمة ولم تشكل الخطورة على مرمى الحارس نور الدين الكومري، إذ وجد رفاق العميد محسن متولي، صعوبات كبيرة في تجاوز الخط الخلفي للفريق "الملالي".

وفي حدود الدقيقة 19 احتسب الحكم داكي الرداد، ركلة جزاء للفريق البيضاوي، ترجمها محسن متولي، لهدف السبق، قبل أن يعرف نسق وإيقاع المواجهة تراجعا ملموسا في باقي الدقائق، لينتهي النصف الأول بتقدم الرجاء بهدف نظيف.

وتواصل الأداء المحتشم لعناصر الفريقين خلال الجولة الثانية، بعد أن بقي اللعب مقتصر بشكل كبير على وسط الملعب، مع بعض المرتدات الهجومية التي شكلت الخطورة على مرمى الفريقين.

وتحرك الخط الأمامي لرجاء بني ملال في العشرين دقيقة الأخيرة من النزال، بحثا من أبناء المدرب مراد فلاح، عن هدف تعديل النتيجة، قبل أن ينجح المهاجم الرجاوي مالانغو في اقتناص الهدف الثاني للنسور في الدقيقة 76.

وحصد الرجاء الرياضي البيضاوي أول ثلاث نقاط في أول مباراة له في الدوري، في المقابل بقي رجاء بني ملال بصفر نقطة بعد حصده الهزيمة الثانية.

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