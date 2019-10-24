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الرئيسية | رياضة | الرجاء الرياضي يهزم رجاء بني ملال بثنائية نظيفة

الرجاء الرياضي يهزم رجاء بني ملال بثنائية نظيفة

الرجاء الرياضي يهزم رجاء بني ملال بثنائية نظيفة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 19:20

حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، أول فوز في مسار بطولة هذا الموسم، بعد تغلبه بثنائية نظيفة على حساب ضيفه رجاء بني ملال، برسم النزال المؤجل عن الجولة الأولى.

وحاول الفريق البيضاوي الضغط على معترك رجاء بني ملال منذ الدقائق الأولى للنزال، إلا أن تحركاتهم بقيت محتشمة ولم تشكل الخطورة على مرمى الحارس نور الدين الكومري، إذ وجد رفاق العميد محسن متولي، صعوبات كبيرة في تجاوز الخط الخلفي للفريق "الملالي".

وفي حدود الدقيقة 19 احتسب الحكم داكي الرداد، ركلة جزاء للفريق البيضاوي، ترجمها محسن متولي، لهدف السبق، قبل أن يعرف نسق وإيقاع المواجهة تراجعا ملموسا في باقي الدقائق، لينتهي النصف الأول بتقدم الرجاء بهدف نظيف.

وتواصل الأداء المحتشم لعناصر الفريقين خلال الجولة الثانية، بعد أن بقي اللعب مقتصر بشكل كبير على وسط الملعب، مع بعض المرتدات الهجومية التي شكلت الخطورة على مرمى الفريقين.

وتحرك الخط الأمامي لرجاء بني ملال في العشرين دقيقة الأخيرة من النزال، بحثا من أبناء المدرب مراد فلاح، عن هدف تعديل النتيجة، قبل أن ينجح المهاجم الرجاوي مالانغو في اقتناص الهدف الثاني للنسور في الدقيقة 76.

وحصد الرجاء الرياضي البيضاوي أول ثلاث نقاط في أول مباراة له في الدوري، في المقابل بقي رجاء بني ملال بصفر نقطة بعد حصده الهزيمة الثانية.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Bozar الخميس 24 أكتوبر 2019 - 20:15
واسي الزيات واسي حنات واسي بودريقة واسي جمهور المكانة ان الرجاء التي نراها الان ليست قادرة على الفوز بالالقاب لا المحلية ولا القارية لانه ببساطة الرجاء ليس لديها هجوم فعال المدرب ليس لديه فكر هجومي ...هجوم الرجاء حاليا هو هجوم عشوائي للاسف ليست هناك عمليات منسقة او مدروسة الكل يجري بدون اتجاه وهدا المشكل يجعل الفريق غير قادر على التهديف اذن كيف سنفوز على الوداد والترجي والاهلي ومازيمبي ...للاسف حتى المتعة في الاداء لا توجد.. هناك لاعبين يخافون من الكرة فبالاحرى ان نشاهد قنطرة صغيرة او ثلاتيات منسقة .لا لا لا الرجاء ليست على ما يرام هدا المدرب يجب ان يغادر ..اتساءل اين هو حافيضي الرجاء بدون حافيضي هي عرجاء وليست رجاء ..ايها الرجاويون انهضوا من سباتكم المدرب عيان مافيدوش... اقول هدا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته
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