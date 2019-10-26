يونس بلهندة يعتذر لجماهير غلطة سراي التركي

أوعنا بلعيد

قدم الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب غلطة سراي التركي لكرة القدم، اعتذاره لجماهير فريقه عقب ما بدر منه أثناء استبداله في الشوط الثاني من المباراة التي جمعت فريقه بنادي ريال مدريد الإسباني، عن الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثانية برسم مسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

وكان صانع الألعاب المغربي دخل في شنآن مع أنصار ناديه عندما أقدم المدرب التركي فاتح تريم على تبديله في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 67؛ إذ انقسم أنصار النادي التركي بين مصفق على ما قدمه بلهندة وبين فئة عريضة أطلقت ضده صافرات الاستهجان.

وقام بلهندة بدوره بترديد ألفاظ نابية تجاه أنصار ناديه، وهو ما دفع "أولترا أسلان"، الفصيل المساند لغلطة سراي، إلى تهديده وتنبيهه إلى عدم تكرار شتم أنصار الفريق، إذ نشر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية، التي تضم أزيد من 3 ملايين متابع.

واختار يونس بلهندة صفحته الرسمية على "أنستغرام" ليقدم الاعتذار لأنصار الفريق عما بدر منه، موردا: "نحن عائلة كبيرة. هدفي دائمًا هو تقديم أفضل ما لدي للمجموعة، ولا أعتقد أنني أستحق صافرات الاستهجان التي أطلقت ضدي، كما أنني آسف حقا عما بدر مني وأعتذر عما حدث".

من جانبه، دافع فاتح تريم، مدرب غلطة سراي، عن لاعبه بلهندة عقب نهاية اللقاء، مشيرا إلى أنه "لا يحب انتقاد الجماهير للمجموعة أو السخرية منها"، وموضحا أن "بعض العناصر تتقاطر على الملعب وليس غرضها التشجيع بل المشاهدة فقط".

يذكر أن فريق غلطة سراي تعرض للهزيمة وسط جماهيره بهدف نظيف أمام ريال مدريد، من توقيع الألماني توني كروس في الدقيقة 18 من شوط المباراة الأول، ليبتعد بشكل كبير عن التأهل إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوربا؛ لكن تبقى حظوظه وفيرة للمنافسة على نيل البطاقة الثالثة المؤهلة إلى مسابقة "اليوروبا ليغ".