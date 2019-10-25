24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مصير مجهول ينتظر "ذافويس" مع انتفاضة لبنان (5.00)

  2. الصحافي بوعشرين يطلب الكلمة الأخيرة قبل إصدار الحكم الاستئنافي (5.00)

  3. جزّارون يطالبون الشرطة الإدارية بمراقبة ترويج لحوم "الذبيحة السرية" (5.00)

  4. لأول مرة بالإدارة المغربية .. حرف "تيفيناغ" يؤثث وثائق رسمية بتزنيت (5.00)

  5. وزارة العدل تتخذ إجراءات لمساعدة المهاجرين قانونيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المغربية وهرة تحرز ذهبية بطولة العالم للكراطي

المغربية وهرة تحرز ذهبية بطولة العالم للكراطي

المغربية وهرة تحرز ذهبية بطولة العالم للكراطي
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 12:25

استطاعت المغربية آية وهرة، أمس الخميس، إحراز الميدالية الذهبية في إطار بطولة العالم للكراطي للشباب بالشيلي، التي تحتضنها العاصمة سانتياغو خلال الفترة الممتدة بين 23 و27 أكتوبر الجاري.

وفازت وهرة بالمعدن النفيس في وزن 54 كيلوغراما، بينما تمكنت مواطنتها سوسن بن شباب من الظفر بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 54 كيلوغراما.

وكانت المغربية آية الناصري قد أحرزت، أول أمس الأربعاء، الميدالية البرونزية في فئة "كاطا فردي إناث".

وباختتام منافسات اليوم الثاني من هذه التظاهرة الرياضية، يكون المغرب قد حصد ثلاث ميداليات: ذهبية وبرونزيتان.

ويشارك المغرب في هذه التظاهرة العالمية، من خلال عشرين رياضيا شابا من الجنسين، بمختلف الفئات والأوزان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الاسم الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 12:58
الجامعة المغربية لا تهتم بأبطالها لا ماديا ولا معنويا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - محمود الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:03
مثل هاته المغربيات يشرفن بلدنا يستحقن التقدير و الثناء و الشكر ليس كاللواتي يتبجحن أمام الصحافة بمعانقة العشيق و الخوض في العوراتهن بدعوى الدفاع عن الحرية الفردية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
3 - خالد F الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:06
منذ مدة لم يرفرف علم المملكة المغربية في المحافل الدولية، شكرا ل وهرة و سوسن، أعلم أن المنافسة الدولية في رياضة الكاراتيه صعبة جدا خاصة من أوروبا وآسيا. شكرا.
أما المراهق الذي رمى ميداليته في البحر سيندم لأن الحر ما هو إلى بداية الجحيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - تهلاو في الرياضيين الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:27
شكرا لك على تشريفك وطنك المغرب...المرجو من وزارة الشباب إعطاء تعويض مادي مهم لكل الرياضيين لتشجيعهم على التنافس حتى لا يفكروا في الهجرة السرية ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - تغطية الشمس بالغربال الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:36
ازا شدوها لتحرق إلى الكناري..............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.