المغربية وهرة تحرز ذهبية بطولة العالم للكراطي

هسبريس من الرباط

استطاعت المغربية آية وهرة، أمس الخميس، إحراز الميدالية الذهبية في إطار بطولة العالم للكراطي للشباب بالشيلي، التي تحتضنها العاصمة سانتياغو خلال الفترة الممتدة بين 23 و27 أكتوبر الجاري.

وفازت وهرة بالمعدن النفيس في وزن 54 كيلوغراما، بينما تمكنت مواطنتها سوسن بن شباب من الظفر بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 54 كيلوغراما.

وكانت المغربية آية الناصري قد أحرزت، أول أمس الأربعاء، الميدالية البرونزية في فئة "كاطا فردي إناث".

وباختتام منافسات اليوم الثاني من هذه التظاهرة الرياضية، يكون المغرب قد حصد ثلاث ميداليات: ذهبية وبرونزيتان.

ويشارك المغرب في هذه التظاهرة العالمية، من خلال عشرين رياضيا شابا من الجنسين، بمختلف الفئات والأوزان.