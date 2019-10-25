الكشف عن برنامج لقاءات نصف نِهائي كأس العرش

هسبورت - متابعة

كَشفت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، عن برنامج نصف نهائي كأس العرش، والذي سيجرى يومي التاسع والعاشر من الشهر المقبل.

وسيُواجه الاتحاد البيضاوي خصمه الدفاع الحسني الجديدي، السبت 9 نونبر، انطلاقا من الساعة السابعة مساء بملعب طنجة الكبير.

فيما سيحتضن ملعب مراكش، اللقاء الثاني عن الدور نفسه، بين حسنية أكادير والمغرب لتطواني، انطلاقا من الساعة السابعة مساء.

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