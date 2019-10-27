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الرئيسية | رياضة | العربي ينضم إلى "الأسود" قبل مواجهة موريتانيا

العربي ينضم إلى "الأسود" قبل مواجهة موريتانيا

العربي ينضم إلى "الأسود" قبل مواجهة موريتانيا
هسبورت - آمال لكعيدا*
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 11:06

وضع الناخب الوطني، البوسني وحيد خليلوزيتش، اسم مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني، يوسف العربي، في اللائحة الموسعة للمنتخب المغربي، تمهيدا لمواجهة المنتخب الموريتاني في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم 15 نونبر المقبل.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مقربة من الفريق اليوناني، أن هذا الأخير توصل بإشعار من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حول وضع لاعبه، يوسف العربي، في اللائحة الموسعة للمنتخب الوطني.

ومن المرتقب أن يعود العربي إلى عرين "الأسود" بعد فترة ليست بالقصيرة من الغياب عن تشكيلة المنتخب المغربي، في عهد المدرب السابق، الفرنسي هيرفي رونار.

وساهم انتقال العربي من الدوري القطري صوب الدوري اليوناني، المنافس في دوري أبطال أوروبا وعودته للتألق من جديد، في لفت انتباه الناخب الوطني، خصوصا في ظل الخيارات الهجومية المحدودة أمامه، وعدم اعتماده على هداف الدوري السعودي، عبد الرزاق حمد الله، بفعل المشاكل المتواترة التي ارتبطت باللاعب في الفترة الأخيرة داخل المنتخب.

وسجل يوسف العربي أربعة أهداف مع فريقه في الدوري اليوناني مقابل تمريرة حاسمة، إضافة إلى توقيعه أهداف في تصفيات ونهائيات دوري أبطال أوروبا.

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