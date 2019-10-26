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الرئيسية | رياضة | المنتخب العسكري المغربي للمظليات يتوج بالصين

المنتخب العسكري المغربي للمظليات يتوج بالصين

المنتخب العسكري المغربي للمظليات يتوج بالصين
هسبريس من الرباط
السبت 26 أكتوبر 2019 - 17:05

نجح المنتخب العسكري سيدات، صنف المظليات، في احتلال المرتبة الأولى عالميا في الألعاب العسكرية العالمية التي تحتضنها مدينة ووهان وسط الصين.

وحسب مصادر إعلامية صينية، فإن المنتخب الوطني العسكري للمظليات حصل على الميدالية الذهبية إثر احتلاله المرتبة الأولى، متفوّقا على الصين (الرتبة الثانية) وروسيا (الرتبة الثالثة).

ويعتبر هذا الإنجاز التتويج الأول من نوعه في تاريخ هذا الصنف الرياضي، حيث صرحت إحدى البطلات المغربيات، لقناة تلفزية صينية، عقب التتويج، بأن "الحصول على الرتبة الأولى يعتبر إنجازا تاريخيا، والفريق العسكري جد سعيد بهذا التتويج العالمي".

وضم الفريق الوطني العسكري البطلات إكرام نوفل، ومليكة الأحمر، ووفاء الزغاري، وسميرة معنين، وفاطمة الزهراء الأبيض.

وبخصوص باقي النتائج، فقد تمكن المغرب من الظفر بثلاث ميداليات (ذهبيتان وبورنزية)، خلال الدورة السابعة للألعاب العسكرية العالمية المقامة حاليا بمدينة ووهان الصينية، وتستمر إلى غاية يوم غد الأحد، ليحتل بذلك المرتبة الـ19 في الترتيب العام المؤقت.

وفاز المغرب بميدالية ذهبية في سباق 10.000 متر، بواسطة محمد رضى الأعرابي الذي أنهى السباق في زمن قدره 28 دقيقة و44 ثانية و25 جزء من المائة، كما حل مواطنه حمزة السهلي ثالثا، محققا بذلك الميدالية البرونزية، في توقيت 28 دقيقة و56 ثانية و68 جزء في المائة.

وتصدرت الصين، التي تشارك بأكبر وفد رياضي في تاريخ الألعاب الحالية، النتائج بعد حصدها إلى حد الآن ما مجموعه 190 ميدالية، منها 110 ميداليات ذهبية و54 فضية و26 برونزية، فيما جاءت روسيا في المرتبة الثانية بما مجموعه 136 ميدالية، منها 43 ميدالية ذهبية و45 فضية و48 برونزية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - adam السبت 26 أكتوبر 2019 - 18:06
الف الف مبروووك. انتم من تستحقون التشجيع و الأوسمة و مزيدا من المتألق
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