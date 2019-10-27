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كُتّاب وآراء
غيابات تداهم "تشكيلة الوداد" في مواجهة برشيد
من المرتقب أن يغيب الثنائي، بديع أووك وصلاح الدين السعيدي، عن تشكيلة الوداد الرياضي، في المباراة التي ستجمع الفريق "الأحمر" بيوسفية برشيد، اليوم، لحساب مؤجل الجولة الثانية من منافسات الدوري المغربي "الاحترافي".
وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع لـ"هسبورت" أن بديع أووك لن يشارك في مباراة اليوم، بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام مولودية وجدة، إذ لن يلتحق بالتداريب إلا بداية الأسبوع المقبل، استعدادا لمباراة "الديربي" أمام الرحاء الرياضي.
نفس المصادر أشارت لتوجه الطاقم التقني للوداد الرياضي، بقيادة زوران مانولوفيتش، لإراحة صلاح الدين السعيدي وعدم الزج به في مباراة الأحد، لضمان جاهزيته تماما لمباراة الديربي "العربي".
ومن جهة ثانية، بات محمد الناهيري جاهزا، في حال قرر الطاقم التقني الاعتماد عليه في المباراة أمام يوسفية برشيد، وذلك بعد إراحته في الأيام الماضية بسبب إصابة طفيفة كان قد تعرض لها اللاعب مع المنتخب المحلي، علما أنه لن يكون متاحا في مباراة الديربي، نهاية الأسبوع المقبل، بسبب التوقيف.
وكان الوداد الرياضي قد تعادل في ثاني مباراة له في البطولة "برو" الأربعاء الماضي، أمام مولودية وجدة.