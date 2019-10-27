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الرئيسية | رياضة | رجاويون يقاطعون مباراة "الأخضر" وأولمبيك آسفي

رجاويون يقاطعون مباراة "الأخضر" وأولمبيك آسفي

رجاويون يقاطعون مباراة "الأخضر" وأولمبيك آسفي
هسبورت - آمال لكعيدا*
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 05:30

أعلنت جماهير الرجاء الرياضي، ممثلة بفصيلي "ݣرين بويز" و"الإيݣلز" ومجموعة "درب السلطان"، مقاطعتها مباراة الفريق "الأخضر" أمام أولمبيك آسفي، المقررة اليوم الأحد بملعب المسيرة، وذلك احتجاجا على قرار إدارة الـOCS بتخصيص 500 تذكرة فقط لهم، وهو ما يمثل نسبة ٪5 من نسبة التذاكر الإجمالية.

وجاء في البلاغ المشترك لمجموعات "الماݣانا، أن"الكورفا سود تعلن عن مقاطعتها لمباراة آسفي وذلك لاحتقار الجمهور بنسبة %5 والتي لا تمثل حتى "الرجاويين" القاطنين بالمدينة المعنية".

وأضاف البلاغ "نشير أيضا إلى أنه كان بالإمكان اقتناء التذاكر المطروحة ولكن حفاظا على كرامة الجمهور الرجاوي بصفة عامة، قررنا المقاطعة.. وندعو شعب الرجاء للانخراط فيها لإعادة النظر في الاستراتيجية الجديدة للتنقلات".

وكتب ممثلو "الکورفاسود" على حائط شباك تذاكر ملعب الوازيس، الذي كان منتظرا أن يطرح التذاكر المذكورة للبيع اليوم، عبارة "رجعو ليهم وراقيهم"، تعبيرا عن رفض تفعيل "كوطة" استقبال الجماهير في التنقلات وحصرها في ٪5.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتنسيق مع العصبة الوطنية الاحترافية، قد عممت مذكرة لدى إدارات الأندية الوطنية، تشدد فيها على ضرورة احترام النسبة المخصصة للجمهور الضيف في مسألة طبع التذاكر، في مقاربة أمنية وتنظيمية للحد من مظاهر الشغب.

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