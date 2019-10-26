ديربي "الرور" بين حارث وحكيمي ينتهي بالتعادل

هسبورت - د ب أ

خيم التعادل السلبي على الديربي الذي جمع بين شالكه ودورتموند، اليوم السبت في المرحلة التاسعة من البوندسليغا.

وعرفت المقابلة مشاركة الدولي المغربي أمين حارث إلى جانب شالكة، وزميله بالمنتخب أشرف حكيمي رفقة دورتموند.

ولم ينجح شالكه ودورتموند في استغلال الفرص التي لاحت لهما على مدار شوطي اللقاء ليكون التعادل السلبي هو سيد الموقف في النهاية.

وبعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة كان جادون سانشو قريبا جدا من تسجيل هدف السبق لدورتموند عبر تسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء ولكن مارك ألكسندر حارس شالكه أنقذ الموقف ببراعة.

ورد شالكه بهجمة خطيرة انتهت عند رابي ماتوندو أمام المرمى مباشرة ليسدد كرة قوية لكنها حادت عن الشباك بسنتيمترات قليلة.

وتعاطفت العارضة مع دورتموند وتصدت لهدف محقق لشالكه عن طريق ساليف ساني.

وتوالت الفرص الضائعة لفريق شالكه ولعل أخطرها انفراد كامل لسوات سيردار لكن القائم وقف له بالمرصاد.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول أنقذ الحارس مارفين هيتز مرمى دورتموند من هدف محقق وتصدى ببراعة لانفراد كامل من رابي ماتوندو.

وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أنقذ رافاييل غيريرو مرمى دورتموند من هدف محقق وابعد ضربة رأس قوية لغويدو برجشتالر من على خط المرمى.

وكان رابي ماتوندو قريبا جدا من افتتاح التسجيل لشالكه بعد انفراد كامل بمرمى دورتموند ولكن الحارس مارفين هيتز أنقذ مرماه من هدف محقق.

ورد دورتموند بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من سانشو لكن الكرة مرت بمحاذاة مرمى شالكه تماما.

وضاعت فرصة محققة لشالكه في الدقيقة 70 بعدما انفرد رابي ماتوندو بمرمى دورتموند تماما لكنه سدد في النهاية فوق الشباك.

وعلى عكس سير اللعب تماما كاد دورتموند أن يتقدم بهدف في الدقيقة 73 بواسطة سانشو الذي انفرد بمرمى شالكه وسدد كرة قوية لكنه أبعدها الكسندر نوبل بأطراف أصابعه.

ومرت الدقائق الأخيرة وسط فرص متبادلة من الفريقين لكن دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الأخر، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.