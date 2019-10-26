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كُتّاب وآراء
الجيش يهزم الفتح برباعية في "الديربي الرباطي"
تفوق فريق الجيش الملكي على مضيفه فريق الفتح الرباطي بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم الدورة الخامسة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم.
وسجل أهداف فريق الجيش الملكي، أبو بكر تونغارا (د 6)، وعبد الله عميمي (د 49)، ومحمد فكري (د 68)، وجوزيف كيدي كنادو (د82)، فيما كان هدفا فريق الفتح الرياضي من توقيع اللاعب محمد بادموسي (د2) ومهدي بطاش (د30).
وعرف اللقاء، الذي قاده الحكم جمال بلبصري، طرد لاعبي فريق الفتح الرباطي، محمد السعيدي في الدقيقة 80، وسعد أيت الخرصة في الدقيقة 87.
وارتقى فريق الجيش الملكي، بعد هذا الفوز، إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط مع مباراة مؤجلة عن الدورة الثالثة أمام فريق حسنية أكادير، فيما ظل فريق الفتح الرباطي في المركز الرابع بمجموع 5 نقاط.