24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- النظام البنكي المغربي والنموذج التنموي
- سِتّ ملاحظات في الكتابة النقدية الزرقاء
- النموذج التنموي الجديد .. الإقلاع الحقيقي
- روسيا وإفريقيا .. الشراكة الدموية
- حفيدة الدكتاتور الراحل فرانكو تتوعد الحكومة الإسبانية بـ"لعنة القبور"
تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)
- رئيس الجزائر يدعم "البوليساريو" ويطالب بحل عاجل لنزاع الصحراء - (120)
- حقوقيون وسياسيون ينتقدون "قسوة" الحكم القضائي على بوعشرين - (72)
- تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء - (52)
- إدانة بوعشرين بمئات آلاف الدراهم لفائدة مشتكيات - (49)
- تقرير يصنّف المغرب ضمن أفضل الوجهات السياحية في سنة 2020 - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حجي يستمر مساعداً ضمن طاقم المنتخب المغربي
لن يشهد الطاقم التقني للفريق الوطني المغربي الأول أي تغييرات على الأقل قبل المواجهتين المهمتين المرتقبتين في نونبر المقبل، في الرباط، أمام كل من موريتانيا وبوروندي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، حسب ما توصلت به "هسبورت" من مصادر جامعية.
ولم يخرج الاجتماع الذي عقده فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، والناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش في وقت سابق بأي جديد، خاصة وأن أخبارا عديدة أشارت إلى قرب مغادرة مصطفى حجي، مساعد المدرب، بسبب توالي الاتهامات في حقه، واعتباره السبب الرئيسي في عدد من المشاكل في محيط المنتخب.
وأكدت المصادر ذاتها أن حجي مستمر في منصبه على الأقل خلال التجمع المقبل لأسود الأطلس، مشيرة في الآن ذاته إلى أن الناخب الوطني هو المسؤول رقم 1 عن اختيار طاقمه المساعد وما إن كان يرغب في إدخال تعديلات عليه أو الإبقاء عليه كما هو.
واعتبرت المصادر ذاتها أن الوقت سيكون كافيا عقب تاريخ الاتحاد الدولي "فيفا" المقبل من أجل تقييم مستوى العاملين في المنتخب الوطني الأول قبل الخروج بقرارات حاسمة أو تعديلات، قبل العودة مجددا لأجواء التصفيات في مارس من العام المقبل.