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الرئيسية | رياضة | السكوري يتوّج بالذهب في بطولة العالم للكراطي

السكوري يتوّج بالذهب في بطولة العالم للكراطي

السكوري يتوّج بالذهب في بطولة العالم للكراطي
هسبريس من الرباط
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:35

تمكن المغربي ياسين السكوري، أمس السبت، من إهداء المغرب ميدالية ذهبية ثالثة في فئة أقل من 21 سنة (وزن أقل من 75 كلغ)، في إطار بطولة العالم للكراطي للشباب المقامة بالعاصمة الشيلية سانتياغو خلال الفترة الممتدة بين 23 و27 أكتوبر الجاري.

كما تمكن، خلال منافسات اليوم نفسه، المغربيان أنس العلمي ومحمد البحري من الظفر بميداليتين برونزيتين في وزن أقل من 67 كلغ و84 كلغ.

وتنضاف ذهبية السكوري إلى ميداليتين ذهبيتين أخريين كانتا من نصيب المهدي السريتي وآية وهرة.

كما كان عبد العالي جينا قد أحرز بدوره ميدالية فضية في وزن أقل من 55 كلغ، بينما تمكنت سوسن بن شباب من الظفر بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 54 كلغ، في حين أحرزت آية الناصري الميدالية البرونزية في فئة "كاطا فردي إناث".

وارتفع رصيد المغرب من الميداليات، خلال اليوم ما قبل الأخير من منافسات هذه البطولة الخاصة بالشباب، إلى 8 ميداليات؛ ثلاث ذهبيات وفضية واحدة وأربع برونزيات.

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1 - الحارث الأحد 27 أكتوبر 2019 - 12:50
فوقاش غادي يحرك! !!حيث كاين السابقون واللاحقون..!
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