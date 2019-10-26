ذهبية ثانية للمغرب في بطولة العالم للكراطي بالشيلي

هسبريس من الرباط

أحرز المغربي المهدي السريتي، الجمعة، الميدالية الذهبية في فئة الشباب (أقل من 76 كلغ) في إطار بطولة العالم للناشئين والشباب والأمل تحت 21 سنة التي تحتضنها العاصمة الشيلية سانتياغو في الفترة ما بين 23 و27 أكتوبر الجاري.

وتفوّق المهدي السريتي في المواجهة النهائية على الشيلي غييرا دييغو، ليهدي بذلك للمغرب ثاني ميدالية من الذهب بعد تلك التي أحرزتها آية وهرة في وزن 54 كلغ.

وكانت المغربية سوسن بن شباب قد تمكنت من الظفر بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 54 كلغ، بينما أحرزت آية الناصري الميدالية البرونزية في فئة "كاطا فردي إناث".

ويشارك المغرب في هذه التظاهرة العالمية، من خلال عشرين رياضيا شابا من الجنسين، بمختلف الفئات والأوزان.