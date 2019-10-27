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الرئيسية | رياضة | الزمالك يستعيد الكونغولي كاسونغو من نادي الوداد‬

الزمالك يستعيد الكونغولي كاسونغو من نادي الوداد‬

الزمالك يستعيد الكونغولي كاسونغو من نادي الوداد‬
أوعنا بلعيد
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 19:40

قررت إدارة الزمالك المصري لكرة القدم، تحت إشراف مرتضى منصور، إعادة المهاجم الكونغولي كابونغو كاسونغو للتدرب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد فسخ عقده مع الوداد الرياضي في وقت سابق.

وحسب مصادر مصرية، فقد أرسل المكتب المسير للفريق المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، تذاكر الطيران إلى المهاجم الكونغولي، بغية انضمامه إلى تداريب الأبيض بعد نهاية فترة الراحة التي منحها المدرب الصربي ميتشو للاعبي فريقه.

وكان فريق الوداد قد فسخ عقد اللاعب كاسونغو، بعد استعارة خدماته من فريقه الزمالك في إطار صفقة انتقال محمد أوناجم اللاعب السابق للوداد إلى صفوف وصيف الدوري المصري؛ غير أن الطاقم التقني للنادي البيضاوي فضّل عدم الاعتماد على خدماته وتقييده ضمن قائمة بطل الدوري المغربي.

وأوضحت المصادر دائما أن مسؤولي الزمالك المصري رفضوا طلب كابونغو كاسونغو، باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد الوداد الرياضي، بسبب عدم تسجيله بلائحة الفريق الرسمية، على الرغم من توصله ببطاقته الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى احتجاج اللاعب على عدم توصله بمستحقاته المادية.

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