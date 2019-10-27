فريق نهضة بركان يعود بهزيمة "مقلقة" من مدغشقر

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

عاد فريق النهضة الرياضية البركانية بالهزيمة من مدغشقر أمام مضيفه فريق فوسا جينيور، بعد الخسارة بهدفين دون رد في مباراة ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحاول لاعبو نهضة بركان بدء أطوار المواجهة بشكل جيد من خلال إبعاد الخطورة عن مرمى الحارس زهير العروبي، غير أن الفريق الملغاشي باغت أبناء المدرب طارق السكتيوي، في حدود الدقيقة العاشرة، بعد سهو دفاعي من الفريق المغربي.

وحاول الفريق المغربي خلال باقي دقائق الجولة الأولى، الوصول لشباك أصحاب الأرض، غير أن رفاق حمدي العشير، لم ينجحوا في ترجمة بعض محاولات التهديف التي أتيحت لهم للعودة في النتيجة.

وجرب أبناء المدرب طارق السكتيوي، التعويل بشكل كبير على الكرات الثابتة والتسديد من خارج المعترك، غير أن ذلك لم يأت بأي جديد لتنتهي تفاصيل الشوط الأول بتقدم فريق فوسا جينيور بهدف نظيف.

وبدأ لاعبو نهضة بركان مجريات الجولة الثانية بالسيطرة على أطوار اللعب والضغط على نصف ملعب الفريق الخصم، إذ أتيحت لهم بعض محاولات التهديف لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب لتعديل النتيجة.

وفي حدود الدقيقة 63، احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق المغربي، غير أن اللاعب زيد كروش، لم ينجح في ترجمتها لهدف التعادل، لتتواصل بعدها السيطرة المطلقة لرفاقه وبحثهم عن هز الشباك وتفادي الهزيمة دون أن يتمكنوا من ذلك، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من تعزيز النتيجة بهدف ثان من ركلة جزاء، لتنتهي تفاصيل النزال بهزيمة النهضة البركانية بثنائية مقلقة في انتظار مباراة الإياب ببركان.

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