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كُتّاب وآراء
الزاكي يرفض عرض سطيف الجزائري: الدفاع أولاً
رفض الإطار الوطني بادو الزاكي عرضا مغريا لتدريب فريق وفاق سطيف الجزائري وخوض تجربة ثالثة في البلد الجار للمغرب، مؤكدا لمسؤولي الفريق الجزائري التزامه المهني والأخلاقي مع فريق الدفاع الحسني الجديدي، الذي يقوده بثبات في مسابقة كأس العرش.
وأكد الزاكي في تواصل مع "هسبورت" تلقيه عرضا جديا من وفاق سطيف، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا سنة 2014، مشيرا إلى أنه اعتذر بلباقة عن تلبية دعوة مسؤولي الفريق، الذين وجدوا فيه الرجل المناسب لإخراج الفريق من أزمة النتائج التي يتخبط فيها.
ولم تكن انطلاقة الدفاع الجديدي في بطولة الموسم الكروي الجاري جيدة، حيث جمع نقطتين فقط من 3 مباريات، (تعادلين وهزيمة أمام الوداد الرياضي)، في مقابل ذلك سار الفريق بثبات في منافسة كأس العرش، إذ بلغ دورها نصف النهائي، ويرتقب أن يواجه فريق الاتحاد البيضاوي "الطاس" في طنجة من أجل اقتناص بطاقة العبور للمباراة النهائية.
ويعاني بدوره وفاق سطيف كثيرا في بطولة الموسم الجاري، علما أنه يغيب عن المسابقات القارية هذه السنة، حيث يحتل المركز 11 في ترتيب الدوري الجزائري برصيد 7 نقاط فقط من أصل 8 مباريات، وهو ما دفع مسؤولي الفريق إلى دق ناقوس الخطر ومحاولة تدارك الأمر في أسرع وقت.
وكان بادو الزاكي قد خاض تجربتين في الدوري الجزائري مع كل من شباب بلوزداد وتوج معه بلقب الكأس المحلية، قبل أن يعود مرة ثانية السنة الماضية لتدريب فريق مولودية وهران، في تجربة لم تكن ناجحة كسابقتها.