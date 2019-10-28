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كُتّاب وآراء
مصاريف الوداد تناهز 8 مليارات في موسم واحد
كشفت مصادر خاصة لهسبورت أن نادي الوداد الرياضي لكرة القدم صرف حوالي 8 مليارات سنتيم في الموسم الرياضي الفارط 2018/2019، فيما تجاوزت المداخيل مصاريف الفريق ليحقق بذلك فائضا طفيفا، ينتظر الكشف عنه بصفة رسمية خلال الجمع العام العادي للنادي المرتقب في الـ10 من نونبر المقبل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن سبب تراجع مداخيل الوداد مقارنة مع الموسم ما قبل الماضي، راجع لعدم تضمن التقرير المالي للموسم الماضي منحة "الكاف" كاملة، بعد بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وكذا غياب صفقات كبرى كالتي نقلت أشرف بنشرقي إلى الهلال السعودي بما مجموعة 5 ملايير سنتيم، وأيضا غياب مشاركة في كأس العالم للأندية.
وشدد مصادر هسبورت على أن الفريق صار بصفر نزاع تقريبا على مستوى جامعة كرة القدم و"الفيفا"، بل أن إدارة الفريق هي التي تنتظر مجموعة من التعويضات في عدد من الملفات التي رفعتها للجنة لنزاعات في "الفيفا"، باستثناء قضايا قليلة ينتظر البت فيها بصفة نهائية من أجل صرف المستحقات لأصحابها مثل ملف الحسين عموتة.
وكان الوداد الرياضي قد حطم الرقم القياسي الوطني في الموسم ما قبل الماضي بعد أن تجاوزت مداخيله 11 مليار سنتيم، فيما قاربت مصاريفه 10 مليارات، وهو الرقم الذي تحاول الأندية الكبرى في المغرب تجاوزه، من أجل الرفع من مستوى الفريق ومنافسة الأندية الكبرى في إفريقيا.