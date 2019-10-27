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الرئيسية | رياضة | الحسنية تتعادل مع "غرين إيغلز" في كأس "الكاف"

الحسنية تتعادل مع "غرين إيغلز" في كأس "الكاف"

الحسنية تتعادل مع "غرين إيغلز" في كأس "الكاف"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 17:38

عَاد فريق حسنية أكادير لكرة القدم بتعادل إيجابي بهدف لمثله من زامبيا أمام مضيفه غرين إيغلز، في مباراة ذهاب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعرفت بداية أطوار النزال بحثا مبكرا لعناصر الحسنية عن مباغتة الفريق الخصم وإحراز هدف مبكر، من خلال مناورات هجومية من جانب كل من كريم البركاوي وأيوب الملوكي، قبل أن يستعيد أصحاب الأرض توازنهم ليطبع التكافؤ مجريات الربع ساعة الأولى من النزال.

وتبادلت عناصر الفريقين بعض محاولات التهديف خلال فترات الربع ساعة الثاني، حيث لم ينجح لاعبي الفريق المغربي في ترجمة العديد من الكرات الهجومية، قبل أن ينجح الفريق الزامبي في هز الشباك في حدود الدقيقة 30 بعد تهاون وتراخ دفاعي من جانب رفاق العميد ياسين الرامي.

وهدد غرين إيغلز مرمى الحارس عبد الرحمان الحواصلي في أكثر من كرة خلال باقي الدقائق، حيث بسط لاعبيه سيطرتهم المطلقة على أطوار اللعب، لتنتهي تفاصيل الشوط الأول بفوز الفريق الزامبي بهدف نظيف.

وتحرك الخط الأمامي لحسنية أكادير خلال فترات الجولة الثانية، إذ رمى أبناء المدرب ميغيل غاموندي، بثقلهم على نصف ملعب الفريق الزامبي، إلا أنهم لم يحسنون التعامل بالشكل المطلوب مع العديد من الكرات الهجومية.

وكان الفريق "السوسي" قريبا من هز الشباك والعودة في النتيجة على بعد 15 دقيقة من نهاية النزال، غير أن الحظ لم يكن إلى جانب المهاجم أيوب الملوكي، بعد أن ارتطمت كرته بالقائم، في المقابل كاد الفريق الزامبي أن يعزز النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 84.

وفي الوقت الذي سارت فيه مجريات المواجهة نحو نهايتها، نجح العميد ياسين الرامي، في اقتناص هدف التعادل في الدقيقة 90، لتنتهي تفاصيل المواجهة بعودة الحسنية بتعادل إيجابي في انتظار مباراة الإياب.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Parisien الأحد 27 أكتوبر 2019 - 18:02
Husa est une bonne équipe qui joue bien mais au maroc tout est contre cette équipe. Les arbitres la fédération les journalistes et ........
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