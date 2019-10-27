رومان سايس يواصل التمييز والتألق في "البريميليغ"

أوعنا بلعيد

اختير الدولي المغربي رومان غانم سايس أفضل لاعب من جانب فريقه ولفرهمبتون خلال المواجهة التي جمعته بمضيفه نيوكاستل، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح مؤشر "هوسكوريد" العالمي، المتخصص في الإحصائيات وتقييم مستوى اللاعبين والأندية، 7.4 نقطة للمدافع المغربي عقب أدائه أمام المكابايس خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب "سانت جيمس بارك".

وعاد البرتغالي نونو ايسبيرتو سانتو، مدرب ولفرهامبتون، إلى وضع ثقته في رومان سايس، بعدما أشركه أساسيا منذ بداية اللقاء، هذه المرة كمدافع، بعدما لعب بخطة 3-4-3، وكان قبلها في المباراة السابقة قد أشركه كلاعب وسط أمام سلوفان براتسيلافا (1-2) باليوروبا ليغ، وتمكن من تسجيل الهدف الأول لناديه خلال تلك المواجهة.

واستمر تألق رومان سايس أمام نيوكاستل بعدما فاز بخمس نزالات ثنائية، واستعاد 3 كرات من الخصم عن طريق الدحرجة، وخرب 4 هجمات خطيرة للفريق المنافس، وبلغت نسبة نجاح تمريراته 88 في المائة، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 69، واختير أفضل لاعب من جانب الفريق الزائر خلف جيترو وليامز، الظهير الأيسر لنيوكاستل، الذي حصل على نجومية اللقاء بتقييم 7.8 نقطة.

يشار إلى أن هدفي اللقاء سجلهما كل من جمال لاسيليس في الدقيقة 37 لصالح نيوكاستل، وجوناثان كاسترو لفريق الذئاب في الدقيقة 73 من شوط المباراة الثاني، ليرفع بذلك رفاق سايس رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز العاشر، بينما يحتل أصحاب الأرض المركز الـ 17 برصيد 9 نقاط.