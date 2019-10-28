خطأ فادح يبعد بوربيعة شهرا عن الدوري الإيطالي

أوعنا بلعيد

فشل الدولي المغربي مهدي بوربيعة، لاعب ساسولو، في خوض أي دقيقة لعب بقميص ناديه في الدوري الإيطالي الممتاز لمدة شهر كامل، بالرغم من مشاركته رفقة الأسود في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام ليبيا والغابون.

ويعود آخر ظهور لمتوسط ميدان الأسود رفقة ناديه إلى يوم 28 سبتمبر 2019، خلال المواجهة التي جمعت ساسولو بضيفه أتلانتا وانتهت بفوز الفريق الزائر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الأسبوع السادس بالكالشيو.

وكان اللاعب المغربي المذكور قد ارتكب خطأ فادحا أمام بارما برسم الجولة الخامسة، عندما سجل هدف اللقاء الوحيد في آخر ثواني اللقاء في شباك فريقه، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب "اينيو تارديني"، ما تسبب في منح نقاط المباراة كاملة للفريق المنافس يوم 25 سبتمبر الماضي.

وبالرغم من غياب اللاعب بوربيعة عن مباريات ناديه الأخيرة وعدم خوضه لأي دقيقة لعب، فإن المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش سيعتمد لا ريب على خدماته في مباراتين رسميتين خلال الشهر المقبل أمام موريتانيا وبروندي، برسم الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2021.

وتنفس فريق ساسولو الصعداء عقب نتائجه السلبية السابقة، بحيث عاد يوم الجمعة الماضي إلى تحقيق الفوز على مضيفه هيلاس فيرونا (1-0) ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ"، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب "مارك أنطونيو بينتجودي".

ويدين ساسولو بهذا الفوز للاعبه الصربي فيليب جوريتشيتش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (50) في المباراة التي شارك فيها المغربي سفيان مرابط كأساسي منذ البداية من جانب هيلاس فيرونا، بينما غاب عنها بوربيعة لاختيارات فنية.

ورفع ساسولو رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز الـ14 مؤقتًا، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 9 نقاط أيضا في المركز الـ15.