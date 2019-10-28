24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مهنيون يتهمون الحكومة بالتسبب في تدمير تنافسية قطاع التصدير (5.00)

  2. الأمن يشنّ حملات تمشيطية لتجفيف منابع الجريمة بالدار البيضاء (5.00)

  3. اعتداءات "البوليساريو" على سائقي الشاحنات تعطّل النقل بـ"الكركارات" (5.00)

  4. كريمة الأزهري (5.00)

  5. جامعة مكسيكية تحتفي بحضارة المملكة المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | خطأ فادح يبعد بوربيعة شهرا عن الدوري الإيطالي

خطأ فادح يبعد بوربيعة شهرا عن الدوري الإيطالي

خطأ فادح يبعد بوربيعة شهرا عن الدوري الإيطالي
أوعنا بلعيد
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 12:45

فشل الدولي المغربي مهدي بوربيعة، لاعب ساسولو، في خوض أي دقيقة لعب بقميص ناديه في الدوري الإيطالي الممتاز لمدة شهر كامل، بالرغم من مشاركته رفقة الأسود في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام ليبيا والغابون.

ويعود آخر ظهور لمتوسط ميدان الأسود رفقة ناديه إلى يوم 28 سبتمبر 2019، خلال المواجهة التي جمعت ساسولو بضيفه أتلانتا وانتهت بفوز الفريق الزائر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الأسبوع السادس بالكالشيو.

وكان اللاعب المغربي المذكور قد ارتكب خطأ فادحا أمام بارما برسم الجولة الخامسة، عندما سجل هدف اللقاء الوحيد في آخر ثواني اللقاء في شباك فريقه، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب "اينيو تارديني"، ما تسبب في منح نقاط المباراة كاملة للفريق المنافس يوم 25 سبتمبر الماضي.

وبالرغم من غياب اللاعب بوربيعة عن مباريات ناديه الأخيرة وعدم خوضه لأي دقيقة لعب، فإن المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش سيعتمد لا ريب على خدماته في مباراتين رسميتين خلال الشهر المقبل أمام موريتانيا وبروندي، برسم الإقصائيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2021.

وتنفس فريق ساسولو الصعداء عقب نتائجه السلبية السابقة، بحيث عاد يوم الجمعة الماضي إلى تحقيق الفوز على مضيفه هيلاس فيرونا (1-0) ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي "السيري آ"، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب "مارك أنطونيو بينتجودي".

ويدين ساسولو بهذا الفوز للاعبه الصربي فيليب جوريتشيتش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (50) في المباراة التي شارك فيها المغربي سفيان مرابط كأساسي منذ البداية من جانب هيلاس فيرونا، بينما غاب عنها بوربيعة لاختيارات فنية.

ورفع ساسولو رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز الـ14 مؤقتًا، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 9 نقاط أيضا في المركز الـ15.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.