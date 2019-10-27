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كُتّاب وآراء
البطولة الاحترافية .. الرجاء يتعادل والوداد ينتصر
تعادل فريق الرجاء البيضاوي مع مضيفه أولمبيك آسفي بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
ويحتل فريق الرجاء البيضاوي مؤقتا المركز الخامس بأربع نقاط، إلى جانب خمسة أندية، في ثاني ظهور له هذا الموسم، في حين مازال الفريق المسفيوي يبحث عن أول فوز له بعد أن حقق التعادل الرابع على التوالي مع مباراة ناقصة.
كما فاز فريق الوداد البيضاوي بميدانه على يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم أيضا، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن تقدم الوداد في نتيجة اللقاء مند الدقيقة الثامنة بواسطة أمين تيغزوي، قبل أن يتمكن اليوسفية من العودة في النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق زكرياء فاتي.
وبعد مرور عشر دقائق على هدف التعديل لليوسفية، تمكن أيوب الكعبي من وضع الوداد من جديد في المقدمة بعد توقيعه للهدف الثاني في الدقيقة 73، ثم عزز البديل باباتوندي تقدم الوداد بهدف ثالث في الدقيقة 89.
وارتقى الوداد بعد هذا الفوز، وهو الثاني له في بطولة هذا الموسم مقابل تعادل واحد (مع مباراتين ناقصتين)، إلى المركز الثاني بمجموع 7 نقاط، إلى جانب الجيش الملكي، بفارق نقطتين عن المتصدر المغرب التطواني، فيما مني يوسفية برشيد بالهزيمة الثانية على التوالي مع ثلاث مباريات ناقصة.
من جانبه، فاز فريق سريع وادي زم بميدانه على رجاء بني ملال بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، حيث سجل أهداف سريع وادي زم كل من هشام العروي (د50)، ومحمد روحي (د59)، وعباس غيرو ضد مرماه (د85)، فيما وقع الهدف الوحيد للفريق الملالي عبد السلام بنجلون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وحقق سريع وادي زم أول فوز له في بطولة هذا الموسم بعد تعادل وهزيمتين، فيما مني رجاء بني ملال بالهزيمة الثالثة على التوالي مع مباراتين ناقصتين.
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تعليقات الزوّار (8)
جاءت الزمرة منذ اربع سنوات وهلل لها وطبل وأمطرت المهتمين بالوعود والأوهام وتم تبذير الملايير دون نتيجة تذكر فقط بعض الفرق التي لها منظومة قارة تحفظ ماء الوجه كالوداد والرجاء وبركان اكادير !!