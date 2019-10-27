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الرئيسية | رياضة | البطولة الاحترافية .. الرجاء يتعادل والوداد ينتصر

البطولة الاحترافية .. الرجاء يتعادل والوداد ينتصر

البطولة الاحترافية .. الرجاء يتعادل والوداد ينتصر
هسبريس من الرباط
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 20:27

تعادل فريق الرجاء البيضاوي مع مضيفه أولمبيك آسفي بصفر لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب المسيرة بآسفي، برسم منافسات الدورة الخامسة من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

ويحتل فريق الرجاء البيضاوي مؤقتا المركز الخامس بأربع نقاط، إلى جانب خمسة أندية، في ثاني ظهور له هذا الموسم، في حين مازال الفريق المسفيوي يبحث عن أول فوز له بعد أن حقق التعادل الرابع على التوالي مع مباراة ناقصة.

كما فاز فريق الوداد البيضاوي بميدانه على يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم أيضا، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن تقدم الوداد في نتيجة اللقاء مند الدقيقة الثامنة بواسطة أمين تيغزوي، قبل أن يتمكن اليوسفية من العودة في النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق زكرياء فاتي.

وبعد مرور عشر دقائق على هدف التعديل لليوسفية، تمكن أيوب الكعبي من وضع الوداد من جديد في المقدمة بعد توقيعه للهدف الثاني في الدقيقة 73، ثم عزز البديل باباتوندي تقدم الوداد بهدف ثالث في الدقيقة 89.

وارتقى الوداد بعد هذا الفوز، وهو الثاني له في بطولة هذا الموسم مقابل تعادل واحد (مع مباراتين ناقصتين)، إلى المركز الثاني بمجموع 7 نقاط، إلى جانب الجيش الملكي، بفارق نقطتين عن المتصدر المغرب التطواني، فيما مني يوسفية برشيد بالهزيمة الثانية على التوالي مع ثلاث مباريات ناقصة.

من جانبه، فاز فريق سريع وادي زم بميدانه على رجاء بني ملال بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بوادي زم، حيث سجل أهداف سريع وادي زم كل من هشام العروي (د50)، ومحمد روحي (د59)، وعباس غيرو ضد مرماه (د85)، فيما وقع الهدف الوحيد للفريق الملالي عبد السلام بنجلون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وحقق سريع وادي زم أول فوز له في بطولة هذا الموسم بعد تعادل وهزيمتين، فيما مني رجاء بني ملال بالهزيمة الثالثة على التوالي مع مباراتين ناقصتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عموتة على حق الأحد 27 أكتوبر 2019 - 20:56
لقد ابان الزنيتي انه أفضل من التكناوتي. حارس ذو شخصية متزنة و ودة فعل استثنائية. أتمنى ان يكون رسميا امام موريتانيا.
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-6
2 - Bozar الأحد 27 أكتوبر 2019 - 20:57
لقد قلتها ان الرجاء مع هدا المدرب لا امل لها في الفوز ....مدرب فاشل هجوميا ..ها نحن نتعادل مع اسفي ...لا هجوم زين ولا مرتدات ..والو والو والو .....نريد البنزرتي
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-4
3 - عادل الأحد 27 أكتوبر 2019 - 21:00
الوداد أصبح فريقا مفضلا للجامعة والدليل التحكيم المنحاز له في جميع المواجهات اوقفوا هذه المهزلة هل الناصري أصبح جوكير ثقيل
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-10
4 - وداد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 21:03
هنيئا للوداد ويجب دعم الفريق بلاعبين لان الرسميين لعبو مقابلات كثيرة ويبدو التعب على بعضهم,التكناوتي ضسر وخاص الجمهور يفيقو من الغرور لي فيه
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3
5 - belqassem الأحد 27 أكتوبر 2019 - 21:04
واش كاين غير الرجاء و الوداد.....؟
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6
6 - تايكة غرماد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 21:06
بطولة ضبابية وعشوائية لا يعرف بدايتها ونهايتها ومن يحتل المرتبة الأولى الى المرتبة الاخيرة انها مهزلة من مهازل جامعة التبذير والفشل مع هذه الوضعية لا يمكن التهييء اية مقابلة في ظروف عادية لان لا احد يعرف متى يلعب ومع من يلعب واين يلعب في زمن الاحتراف !
جاءت الزمرة منذ اربع سنوات وهلل لها وطبل وأمطرت المهتمين بالوعود والأوهام وتم تبذير الملايير دون نتيجة تذكر فقط بعض الفرق التي لها منظومة قارة تحفظ ماء الوجه كالوداد والرجاء وبركان اكادير !!
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2
7 - سعيد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 21:10
الى صاحب التعليق 3 وداد الأمة لا تحتاج إلى التحكيم لكي تفوز وداد الأمة يا أخي أكبر من ذلك بكثير هنيئا لوداد الأمة على هذا الفوز رغم حقد الحاقدين
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1
8 - ودادي 20 الأحد 27 أكتوبر 2019 - 21:37
هنيئا لوداد الامة بهذا الفوز السهل على الفريق الثاني للرجاء ولا نعرف لماذا قناة الرياضية العرجاوية لا تنقل تيفوات الوداد وشكرا هسبريس
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