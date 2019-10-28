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الرئيسية | رياضة | المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة يقدم استقالته

المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة يقدم استقالته

المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة يقدم استقالته
هسبريس من طنجة
الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 17:15

أعلن المكتب المديري لفريق الاتحاد الرياضي لطنجة، خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الاثنين برئاسة عبد الحميد أبرشان وبحضور جميع أعضاء المكتب، عن تقديمه استقالته الجماعية من تسيير وتدبير الفريق بداية من اليوم.

وعزا أعضاء المكتب المديري هاته الاستقالة الجماعية، وفق بلاغ صادر عنه، إلى "السب والقذف الذي يمارس في حقهم وفي حق عائلاتهم من بعض الجماهير، وإلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على المكتب المديري منذ استلامه قيادة الفريق في وقت كان يتخبط في العشوائية الحقيقية، على الرغم من تحقيقه لنتائج مبهرة لم تتحقق منذ تأسيسه، كانت أبرزها الفوز بلقب البطولة الاحترافية والمشاركة في المسابقات الخارجية، حيث لم يسلم المكتب المديري والرئيس شخصيا من ترويج الشائعات والقيام بحملات ممنهجة من أجل رحيله عن الفريق".

وأشار البلاغ إلى أن الفريق سيعقد، يوم 15 نونبر المقبل على الساعة السادسة مساء بقاعة الاجتماعات بمركب ابن بطوطة، جمعا عاماً استثنائيا.

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1 - اجديك الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 17:40
كان احسن حيت التفرغ للأطفال والأبناء والبيت امر مهم جدا اكتر من اي اعتبار آخر، هنيئا لكم....
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